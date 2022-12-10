Эксперты отмечают, что в странах Запада постепенно возникает дефицит вооружения, но, очевидно, пока украинской армии беспокоиться по этому поводу не стоит, ведь в ближайшее время у нее появятся новые ударные дроны. Более того, глава оборонного концерна Болдырев уверен, что эта война движется в сторону битвы роботизированных беспилотных систем, а их наше государство скоро будет достаточно.

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Разработка похожа на иранские "шахиды"

По словам главы "Укроборонпрома", дрон уже практически готов и проходит испытание. Этот вид вооружения похож на иранские дроны-камикадзе, но имеет некоторые особенности, которые делают ее уникальной.

Он (беспилотник – 24 Канал) уже есть. Я бы назвал его "нулевым пациентом". Машина летает, говоря об ударном беспилотнике, говорим о варианте камикадзе. Но мы, украинцы, очень алчные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения,

– сказал он.

Возможность "возвращения" означает, что дроны не только будут однократно атаковать враждебные цели, а могут это делать несколько раз. "Укроборонпром" также отмечает, что дальность дронов – 1000 километров, а вес боевой части беспилотника – 75 килограммов.