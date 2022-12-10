Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі 24 каналу розповів про те, як партнери за таких умов намагаються допомагати Україні.

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США вичерпують запаси

Нещодавно США оголосили новий пакет військової допомоги Україні, в якому серед іншого є 80 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. Цієї кількості Україні буде достатньо на понад місяць.

Якщо я не помиляюся, у нас близько 200 артилерійських систем цього калібру. Тобто створюється певний запас і його постійно поповнюють. Але що таке 80 тисяч боєприпасів для оборонної промисловості США? Зараз вони виробляють 14 тисяч боєприпасів цього калібру на місяць,

– наголосив Олег Катков.

Таким чином, коли США передають 80 тисяч боєприпасів, то поновлювати ці запаси їм потрібно протягом понад пів року. Лише на весні США планують вийти на показник 20 тисяч боєприпасів на місяць, а до 2025 року – на 40 тисяч.

"Тому ми говоримо про дуже значні речі. Хотілося б бачити 100-500 мільйонів, які б нам постачали щодня, але ми впираємося в технологічні цикли виробництва цих боєприпасів", – пояснив військовий експерт.

Олег Катков про фронт і допомогу партнерів – дивіться відео

Дефіцит озброєння у світі

Схожа ситуація є в кожній країні. Фахівець відзначає, що, наприклад, німецьке військове командування усвідомило, що в умовах реальної війни їхніх артилерійських запасів вистачить аж на 2 доби.

Такий величезний сюрприз, який зумовлює, що у світі починається дефіцит озброєння. Наприклад, начальник генштабу збройних сил Польщі сказав, що їздить по всьому світу з валізами, набитими грошима, але не може купити озброєння, бо його вже просто немає,

– розповідає Олег Катков.

Відтак він пояснює, що показник цінності зброї сьогодні – це не лише гроші, хоча й коштує вона астрономічні суми. Передовсім тут мовиться про час, необхідний на виготовлення цієї зброї

Новий пакет допомоги від США

Сполучені Штати Америки 9 грудня оголосили про надання Україні нового пакету допомоги на загальну суму 275 мільйонів доларів. До нього увійшли: