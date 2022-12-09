Так, наразі збирають кошти на дрон для 24 бригади, який допомагатиме нашим захисникам працювати ще більш ефективно. Про це повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу 9-річна донька захисника зібрала понад 300 тисяч для армії

Збір на дрон для 24 бригади триває

"Кава – шанс на життя" – це організований Лігою студентів АПУ благодійний аукціон зустрічей, який об’єднав активне студентство заради спільного внеску в перемогу.

Долучившись до проєкту, ви отримуєте чудову можливість зробити добру справу та допомогти ЗСУ, зустрітися з відомою особистістю, якою надихаються та з якої беруть приклад тисячі людей, а також отримати неймовірні емоції та долучитися до наближення перемоги.

Серед лотів є відомі юристи, журналісти, народні депутати, блогери та музичні виконавці, серед яких – Масі Найєм, Тімур Мірошніченко, Юлія Янчар, Сергій Чирков, Сергій Мартинюк, Міла Корнелюк, Віктор Винник та Павло Зібров. Проте список лотів щодня поповнюється.

Як це працює

Оберіть лот, який вам подобається і з яким хотіли б піти на каву – зробити це можна в інстаграмі ,

, Зробіть ставку пiд постом з лотом в iнстаграмі (для перемоги вона повинна бути найвищою на момент завершення торгів),

Якщо ваша ставка переможе, з вами сконтактуються й у вас буде три дні, щоб оплатити зустріч (якщо за цей строк донат не буде внесений, то право на зустріч з лотом переходить до наступного учасника аукціону),

Після оплати комунікатори зв'яжуть вас з лотом, щоб ви могли домовитися про зустрiч,

І нарешті зустріч, яку ви так довго чекали.

Українці збирають мільярди на ЗСУ

Після масованих ракетних обстрілів росіян українці активніше підтримують Збройні Сили донатами. Більше підтримки надходить, зокрема, через платформу Unitied24, Фонд Притули та Фонд "Повернись живим".

З початком атак на критичну інфраструктуру у жовтні пожертви у ці три благодійні фонди склали 1,5 мільярда гривень.