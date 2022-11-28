З початком атак на критичну інфраструктуру у жовтні пожертви у ці три благодійні фонди склали 1,5 мільярда гривень – йдеться у статистиці Opendatabot.

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Найбільші збори зафіксовано на платформі United24

За пів року, поки платформа працювала, українці перерахували понад 6,8 мільярда гривень донатів. Майже всі ці кошти були спрямовані на допомогу ЗСУ – 83%, або 5,6 мільярда гривень надходжень. Для медичної допомоги надіслали 745 мільйонів гривень — це 11% від загальної суми, на гуманітарну допомогу припадає лише 429 мільйонів гривень, або 6% від суми надходжень.

Близько третини усіх донатів українці надіслали у липні – 2,24 мільярда гривень. Найбільше було перераховано у тиждень з 4 по 10 липня – 1,86 млрд грн, або 83% від усіх надходжень місяця. По датах це припало на трагедію з обстрілом торговельного центру в Кременчуці. У серпні та вересні українці донатили у середньому 90 мільйона гривень на тиждень.

Донати після масованих обстрілів

Після першої масштабної атаки на українську енергетичну інфраструктуру 10–11 жовтня, сума донатів на Unitied24 за тиждень зросла на 36%. Обстріли наступного тижня збільшили підтримку ЗСУ майже у три рази — на 251 мільйона гривень.

Фонд "Повернись живим"

З початку повномасштабного вторгнення фонд "Повернись живим" зібрав майже 5 мільярдів гривень. Так само як у випадку з іншими благодійними фондами, кількість надходжень суттєво зросла після масштабних ракетних атак. За тиждень з 10 по 16 жовтня українці задонатили 108 мільйона гривень – в 1,6 раза більше, аніж за попередній.

Вдвічі збільшилися обсяги донатів і після обстрілів у листопаді. Так, з 14 по 20 листопада українці поповнили рахунки фонду на 140 мільйонів гривень, що у 2,2 раза більше, ніж за попередній тиждень.

Фонд Притули

Фонд Притули за 9 місяців зібрав понад 3 мільярди гривень. Кількість пожертв після початку масових обстрілів цивільної інфраструктури більш ніж 3 рази – до понад 660 мільйонів гривень за місяць.

Пояснення психолога