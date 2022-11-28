С началом атак на критическую инфраструктуру в октябре пожертвования эти три благотворительных фонда составили 1,5 миллиарда гривен – говорится в статистике Opendatabot.

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Наибольшее собрание зафиксировано на платформе United24

За полгода, пока платформа работала, украинцы перечислили более 6,8 миллиарда гривен донатов. Почти все эти средства были направлены на помощь ВСУ – 83% или 5,6 млрд гривен поступлений. Для медицинской помощи было направлено 745 миллионов гривен — это 11% от общей суммы, на гуманитарную помощь приходится всего 429 миллионов гривен или 6% от суммы поступлений.

Около трети всех донатов украинцы послали в июле – 2,24 миллиарда гривен. Больше всего было перечислено в неделю с 04 по 10 июля – 1,86 млрд грн или 83% от всех поступлений месяца. По датам это пришлось на трагедию с обстрелом торгового центра в Кременчуге. В августе и сентябре украинцы донатили в среднем 90 миллионов гривен в неделю.

Донаты после массированных обстрелов

После первой масштабной атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру 10-11 октября сумма донатов на Unitied24 за неделю выросла на 36%. Обстрелы на следующей неделе увеличили поддержку ВСУ почти в три раза - на 251 миллион гривен.

Фонд "Вернись живым"

С начала полномасштабного вторжения фонд "Вернись живым" собрал почти 5 миллиардов гривен. Так же как в случае с другими благотворительными фондами, количество поступлений существенно возросло после масштабных ракетных атак. За неделю с 10 по 16 октября украинцы задонатили 108 миллионов гривен – в 1,6 раза больше, чем за предыдущую.

Вдвое увеличились объемы донатов и после обстрелов в ноябре. Так, с 14 по 20 ноября украинцы пополнили счета фонда на 140 миллионов гривен, что в 2,2 раза больше, чем за предыдущую неделю.

Фонд Приюты

Фонд Притулы за 9 месяцев собрал более 3 миллиардов гривен. Количество пожертвований после начала массовых обстрелов гражданской инфраструктуры более 3 раз – до более 660 миллионов гривен в месяц.

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