Так, сейчас собирают средства на дрон для 24 бригады, который будет помогать нашим защитникам работать еще более эффективно. Об этом сообщает 24 канал.

Обратите внимание 9-летняя дочь защитника собрала более 300 тысяч для армии

Сбор на дрон для 24 бригады продолжается

"Кофе – шанс на жизнь" – это организованный Лигой студентов АЮУ благотворительный аукцион встреч, объединивший активное студенчество ради совместного вклада в победу.

Присоединившись к проекту, вы получаете прекрасную возможность сделать доброе дело и помочь ВСУ, встретиться с известной личностью, которой вдохновляются и с которой берут пример тысячи людей, а также получить невероятные эмоции и приобщиться к приближению победы.

Среди лотов есть известные юристы, журналисты, народные депутаты, блоггеры и музыкальные исполнители, среди которых – Маси Найем, Тимур Мирошниченко, Юлия Янчар, Сергей Чирков, Сергей Мартынюк, Мила Корнелюк, Виктор Винник и Павел Зибров. Однако список лотов ежедневно пополняется.

Как это работает

Выберите лот, который вам нравится и с которым хотели бы пойти на кофе – сделать это можно в инстаграме .

. Сделайте ставку под постом с лотом в инстаграме (для победы она должна быть самой высокой на момент завершения торгов),

Если ваша ставка победит, с вами сконтактируются и у вас будет три дня, чтобы оплатить встречу (если за этот срок донат не будет внесен, то право на встречу с лотом переходит к следующему участнику аукциона),

После оплаты коммуникаторы свяжут вас с лотом, чтобы вы могли договориться о встрече,

И, наконец, встреча, которую вы так долго ждали.

Украинцы собирают миллиарды на ВСУ

После массированных ракетных обстрелов россиян украинцы активнее поддерживают Вооруженные Силы донатами. Больше поддержки поступает, в частности, через платформу Unitied24, Фонд Приюта и Фонд "Вернись живым".

С началом атак на критическую инфраструктуру в октябре пожертвования в эти три благотворительных фонда составили 1,5 миллиарда гривен.