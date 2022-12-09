Так, сейчас собирают средства на дрон для 24 бригады, который будет помогать нашим защитникам работать еще более эффективно. Об этом сообщает 24 канал.
Обратите внимание 9-летняя дочь защитника собрала более 300 тысяч для армии
Сбор на дрон для 24 бригады продолжается
"Кофе – шанс на жизнь" – это организованный Лигой студентов АЮУ благотворительный аукцион встреч, объединивший активное студенчество ради совместного вклада в победу.
Присоединившись к проекту, вы получаете прекрасную возможность сделать доброе дело и помочь ВСУ, встретиться с известной личностью, которой вдохновляются и с которой берут пример тысячи людей, а также получить невероятные эмоции и приобщиться к приближению победы.
Среди лотов есть известные юристы, журналисты, народные депутаты, блоггеры и музыкальные исполнители, среди которых – Маси Найем, Тимур Мирошниченко, Юлия Янчар, Сергей Чирков, Сергей Мартынюк, Мила Корнелюк, Виктор Винник и Павел Зибров. Однако список лотов ежедневно пополняется.
Как это работает
- Выберите лот, который вам нравится и с которым хотели бы пойти на кофе – сделать это можно в инстаграме.
- Сделайте ставку под постом с лотом в инстаграме (для победы она должна быть самой высокой на момент завершения торгов),
- Если ваша ставка победит, с вами сконтактируются и у вас будет три дня, чтобы оплатить встречу (если за этот срок донат не будет внесен, то право на встречу с лотом переходит к следующему участнику аукциона),
- После оплаты коммуникаторы свяжут вас с лотом, чтобы вы могли договориться о встрече,
- И, наконец, встреча, которую вы так долго ждали.
Украинцы собирают миллиарды на ВСУ
После массированных ракетных обстрелов россиян украинцы активнее поддерживают Вооруженные Силы донатами. Больше поддержки поступает, в частности, через платформу Unitied24, Фонд Приюта и Фонд "Вернись живым".
С началом атак на критическую инфраструктуру в октябре пожертвования в эти три благотворительных фонда составили 1,5 миллиарда гривен.