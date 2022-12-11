Соответствующую информацию сообщил соучредитель компании AeroDrone Дмитрий Шимкив. Именно компания разрабатывала дроны, прошла сертификацию и получила разрешение на эксплуатацию в ВСУ.

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Какие дроны смогут использовать наши военные

Команда AeroDrone прошла сертификацию и получила разрешение на эксплуатацию в ВСУ двух типов беспилотных авиационных комплексов: E-300 Enterprise (полезная нагрузка до 300 килограммов) и D-80 Discovery (полезная нагрузка до 80 килограммов),

– сообщил Шимкив.

Он также поблагодарил Минобороны, Генштаб ВСУ и всех, кто помогал. По словам соучредителя компании, дальше дроны пойдут на:

подконтрольную эксплуатацию;

и серийное производство

Что известно об этих дронах

Предварительно известно, что Discovery DR-60 является мультифункциональным беспилотным самолетом, разработанным для аграрной промышленности. Вероятно, по данным издания Милитарный ":

беспилотник D-80 Discovery модифицировали для проведения разведывательных миссий;

вместо этого E-300 Enterprise, вероятно, будет использоваться, чтобы доставлять грузы на позиции военных.

Более того, известно, что Discovery DR-60 имеет крейсерскую скорость – 100 километров в час, взлетный вес – 170 килограммов, топливный бак на 30 литров, его поле зрения – до 3 километров, находится вне зоны видимости более 30 километров, имеет габаритные размеры 6,3 метра на 3,6.

Кроме того, полезная погрузка E-300 Enterprise – до 300 килограммов, а доставлять груз может со скоростью 150 километров в час.

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