Потрібно розуміти, що "шахіди" не можуть ефективно себе проявляти у будь-яку пору та їхні аеродинамічні властивості суттєво залежать від кліматичних умов. Про це детально в ефірі телеканалу FREEДОМ розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Читайте також Війна в Україні може вийти з-під контролю: у НАТО не виключають прямого зіткнення з Росією

Загарбники адаптовувались до погодніх умов

За словами Гуменюк, тривалу павзу в російських атаках дронами можна пояснити тим, що окупанти намагалися підлаштуватися під погодні умови.

Випробування цих дронів відбувались в дещо інших кліматичних умовах, в яких розташовується Іран. Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, зокрема, їх (росіян – 24 Канал) найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння у разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність,
– констатувала речниця.

Окрім того, спікерка пояснила, чому відбулась атака іранськими БПЛА у ніч проти суботи, 10 грудня, по Одеській та Миколаївській областях. Гуменюк підкреслила, що зараз температура на Півдні України плюсова. Власне, тому російські загарбники вирішили знову запустити партію безпілотників.

дрон-камікадзе як розпізнати
Як розпізнати іранський дрон-камікадзе / Картинка 24 Каналу

Санкції проти Росії та Ірану

Нещодавно Австралія вирішила запровадити санкції проти двох країн-терористок – не важко здогадатись, що йдеться про Іран та Росію. Саме ці дві держави відповідальні за те, що енергетична інфраструктура України напівзруйнована.

Зауважмо, що в міністерстві закордонних справ Австралії наголосили, що Росія іранські безпілотники також використовує для атак по цивільних.