Потрібно розуміти, що "шахіди" не можуть ефективно себе проявляти у будь-яку пору та їхні аеродинамічні властивості суттєво залежать від кліматичних умов. Про це детально в ефірі телеканалу FREEДОМ розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Загарбники адаптовувались до погодніх умов

За словами Гуменюк, тривалу павзу в російських атаках дронами можна пояснити тим, що окупанти намагалися підлаштуватися під погодні умови.

Випробування цих дронів відбувались в дещо інших кліматичних умовах, в яких розташовується Іран. Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, зокрема, їх (росіян – 24 Канал) найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння у разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність,

– констатувала речниця.

Окрім того, спікерка пояснила, чому відбулась атака іранськими БПЛА у ніч проти суботи, 10 грудня, по Одеській та Миколаївській областях. Гуменюк підкреслила, що зараз температура на Півдні України плюсова. Власне, тому російські загарбники вирішили знову запустити партію безпілотників.



Як розпізнати іранський дрон-камікадзе / Картинка 24 Каналу

Зверніть увагу! Через обстріли ворожими безпілотниками Півдня майже вся Одещина залишилась без світла. У ДТЕК сказали, що окупанти пошкодили одразу кілька об'єктів критичної інфраструктури в регіоні. Енергетики працюють 24/7, аби якомога скоріше полагодити все, що зруйнував ворог, та стабілізувати ситуацію.

Санкції проти Росії та Ірану