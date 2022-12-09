Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час інтерв'ю. Мова йде про пряме зіткнення НАТО та Росії.

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Путін недооцінює НАТО

Єнс Столтенберг висловив побоювання, що війна Росії з Україною може вийти з-під контролю і перерости у пряме зіткнення Альянсу з Росією. Однак Генсек НАТО переконаний, що цього вдасться уникнути, зокрема завдяки збільшенню військової присутності у східному фланзі Альянсу.

Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО та Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо,

– заявив Столтенберг.

Однак Столтенберг підкреслив, що у Путіна не має бути жодних сумнівів, що НАТО здатне захищати своїх союзників. Попри те, уникнення війни між Росією та НАТО, за словами Столтенберга, є одним із головних завдань Альянсу. Попри те Генсек НАТО наголосив, що Альянс набагато сильніший, ніж колись, то ж Путін серйозно недооцінює його.

Росія не може перемогти

Єнс Столтенберг наголосив, що Путін серйозно недооцінив Україну та український народ, адже він вірив, що може втілити свій хворий задум і перемогти у війні шляхом жорстокості, якої світ не бачив з часів Другої світової. Генсек НАТО переконаний, що український народ не вдасться зламати.

Не думаю, що він (Путін – 24 канал) зможе зламати Україну. Навпаки, він мобілізує ще більше підтримки України,

– підкреслив Столтенберг.

Генсек НАТО відзначив, що розуміє європейців, які обурюються зростанню цін на продукти та комунальні послуги. Та попри те Столтенберг підкреслив, що Європі довелося б платити набагато більшу ціну, якби Росія перемогла у війні з Україною.

Цікаво! Напередодні Єнс Столтенберг заявляв, що більшість війн закінчуються за столом переговорів і висловив переконання, що у війні Росії проти України буде так само. Однак те, що відбуватиметься під час перемовин напряму залежить від того, що буде на полі бою. То ж, за словами Генсека НАТО, чим більше світ хоче миру, тим більше він повинен допомагати Україні.