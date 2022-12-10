Відносини між Росією та Іраном лише зміцнюються. Тож у всьому світі вирішують карати ці дві держави парою. Адже кожна з них відповідальна за атаки дронами-камікадзе по Україні.

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Надання дронів стало причиною санкцій

В Австралії вирішили долучитися до своїх міжнародних партнерів. Тож країна оголосила про запровадження цільових фінансових санкцій проти трьох іранських осіб і одного підприємства. Їх усіх звинувачують у причетності до постачання країні-агресорці дронів-камікадзе.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що Росія ці безпілотники використовує для атак по цивільних. Крім того, ними вона б'є критичну інфраструктуру, щоб позбавити українців світла, опалення та води.

Постачання безпілотників до Росії свідчить про роль Ірану в дестабілізації глобальної безпеки. Цей список підкреслює, що ті, хто надає матеріальну підтримку Росії, відповідатимуть,

– наголошують у відомстві.

Уряд країни закликає своїх партнерів вплинути на Росію. Допомогти припинити її "незаконну, аморальну війну".

Що стосується санкцій проти Росії, то їх наклали на сімох громадян країни-агресорки. Їх звинувачують у спробі вбити колишнього опозиціонера Олексія Навального. Крім того, санкції застосують за порушення прав людини.

Атаки дронами не вщухають