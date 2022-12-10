Отношения между Россией и Ираном только укрепляются. Так что во всем мире решают наказывать эти два государства парой. Ведь каждое из них ответственно за атаки дронами-камикадзе по Украине.
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Предоставление дронов стало причиной санкций
В Австралии решили присоединиться к своим международным партнерам. Поэтому страна объявила о введении целевых финансовых санкций против трех иранских лиц и одного предприятия. Их всех обвиняют в причастности к поставке стране-агрессорке дронов-камикадзе.
В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Россия эти беспилотники использует для атак по гражданским. Кроме того, ими она бьет критическую инфраструктуру, чтобы лишить украинцев света, отопления и воды.
Поставки беспилотников в Россию свидетельствуют о роли Ирана в дестабилизации глобальной безопасности. Этот список подчеркивает, что те, кто оказывает материальную поддержку России, будут отвечать,
– отмечают в ведомстве.
Правительство страны призывает своих партнеров повлиять на Россию. Помочь прекратить ее "незаконную, безнравственную войну".
Что касается санкций против России, то они были наложены на семерых граждан страны-агрессорки. Их обвиняют в попытке убить бывшего оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, санкции будут применены за нарушение прав человека.
Атаки дронами не утихают
- В течение нескольких недель украинцы не слышали о дронах-камикадзе. Но на этой неделе россияне решили снова использовать их для атак как по гражданской, так и по энергетической инфраструктуре.
- В ночь на 10 декабря враг устроил массированную атаку. "Шахиды" терроризировали южан. Их зафиксировали в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
- К сожалению, не обошлось без попаданий. Оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры. Что касается жертв и пострадавших, то их не было.
- Если говорить о количестве дронов, которыми били по Югу, то говорится о 15 таких БпЛА. Воздушным силам ВСУ удалось сбить 10 из них. В частности: 4 – над Херсонщиной, 4 – над Николаевщиной, 2 – над Одесщиной.
- Поскольку оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, то это повлияло на отсутствие света. Обесточенной стала целая Одесса. Исключением стали только объекты критической инфраструктуры.
- На Херсонщине ситуация несколько лучше. Там без света центр Херсона, Шуменский микрорайон, а также поселок Степановка.