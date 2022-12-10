Отношения между Россией и Ираном только укрепляются. Так что во всем мире решают наказывать эти два государства парой. Ведь каждое из них ответственно за атаки дронами-камикадзе по Украине.

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Предоставление дронов стало причиной санкций

В Австралии решили присоединиться к своим международным партнерам. Поэтому страна объявила о введении целевых финансовых санкций против трех иранских лиц и одного предприятия. Их всех обвиняют в причастности к поставке стране-агрессорке дронов-камикадзе.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Россия эти беспилотники использует для атак по гражданским. Кроме того, ими она бьет критическую инфраструктуру, чтобы лишить украинцев света, отопления и воды.

Поставки беспилотников в Россию свидетельствуют о роли Ирана в дестабилизации глобальной безопасности. Этот список подчеркивает, что те, кто оказывает материальную поддержку России, будут отвечать,

– отмечают в ведомстве.

Правительство страны призывает своих партнеров повлиять на Россию. Помочь прекратить ее "незаконную, безнравственную войну".

Что касается санкций против России, то они были наложены на семерых граждан страны-агрессорки. Их обвиняют в попытке убить бывшего оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, санкции будут применены за нарушение прав человека.

Атаки дронами не утихают