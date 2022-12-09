Про це повідомив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі. У Вашингтоні не виключають і введення додаткових санкцій проти Ірану.

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Хто потрапив під санкції

США ввели санкції проти повітряно-космічних сил Росії як бенефіціара угоди з Іраном про постачання дронів-камікадзе. Також під санкції потрапив 924-й російський державний центр безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчання на іранських дронах.

Сьогодні ми оголошуємо про запровадження санкцій проти трьох російських установ, які були в авангарді процесу придбання та застосування іранських безпілотників,

– заявив Кірбі.

Також координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки адміністрації Байдена зазначив, що Вашингтон вивчає для введення експортних обмежень проти Ірану, щоби припинити доступ відповідних технологій в цю країну.

День санкцій у США

9 грудня США ввели санкції не тільки проти повітряно-космічних сил росії, але й проти низки росіян. Зокрема, у санкційні списки потрапили:

співробітники адміністрації російського диктатора Олег Нестеров та Євгеній Кім;

росіянка Марина Середа, яка співпрацювала з фейковим "МВС" "ДНР" і допомагала керувати фільтраційними таборами на окупованих територіях на Донеччині;

росіяни Людмила Зайцева і Очур-Суге Монгуш, причетні до порушень прав людини в Україні;

Центральна виборча комісія РФ, її голова Елла Памфілова та ще 14 членів – за організацію фейкових "референдумів" на захоплених українських територіях.

Також Держдеп ввів санкції проти корупціонерів з 5 країн, серед яких одіозний суддя Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк. Усе майно та інтереси у власності фізичних чи юридичних осіб, що перебувають у юрисдикції США та пов’язані з Вовком, заблоковано. Судді та його найближчим родичам заборонений в'їзд на територію країни.