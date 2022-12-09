Таким чином скандальний суддя поповнив санкційні списки корупціонерів у США. Усе майно судді на американській території та всі активи мають бути заморожені.

Зверніть увагу Голова ОАСК Вовк 7 разів ігнорував засідання: ВАКС застосував примусовий привід

Вовку та його родичам заборонений в'їзд на територію США

Відповідно до американського законодавства, Павлу Вовку та його найближчим родичам заборонений в'їзд на територію Сполучених Штатів.

Відповідно до розділу 7031(c), Державний департамент зареєстрував Вовка за вимагання хабаря в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси. У рамках цієї дії також позначаються двоє найближчих родичів,

– йдеться у повідомленні Держдепу.

Усе майно та інтереси у власності фізичних чи юридичних осіб, що перебувають у юрисдикції США та пов’язані з Вовком, заблоковано.

Також під санкції США потрапила низка росіян:

співробітники адміністрації російського диктатора Олег Нестеров та Євгеній Кім

росіянка Марина Середа, яка співпрацювала з фейковим "МВС" "ДНР" і допомагала керувати фільтраційними таборами на окупованих територіях на Донеччині

росіяни Людмила Зайцева і Очур-Суге Монгуш, причетні до порушень прав людини в Україні

Центральна виборча комісія РФ, її голова Елла Памфілова та ще 14 членів – за організацію фейкових "референдумів" на захоплених українських територіях.

"Плівки ОАСК": головне

Голову ОАСК Павла Вовка і ще 11 осіб підозрюють у тому, що вони "діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі".

Слідство у справі Вовка тривало з липня 2020 року, а у березні 2021 року детективи НАБУ завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення. Обсяг задокументованих аудіозаписів із кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин.

Сам суддя ігнорує виклики Вищого антикорупційного суду. Після того, як він усьоме зробив це, ВАКС дозволив примусовий привід Вовка до суду. Разом із Вовком під санкцію примусового приводу потрапили судді Євгеній Аблов, Ігор Качур та Ігор Погрібніченко