В Інституті з вивчення війни вважають, що Росія брала три тижні паузи між ударами дронами-камікадзе не просто так. За цей час ворог міг займатися модифікацією "Шахідів", щоб вони витримували морози.
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Атаки можуть посилити
Укладачі звіту нагадують про раніші міркування, пов'язані зі зменшенням атак ударними безпілотниками. Мовляв, ворог не може атакувати ними нашу державу, адже почалися морози. А до таких погодних умов БпЛА могли бути не готовими.
На думку аналітиків, ворог не лише міг модифікувати "Шахіди". Він ще й може збільшити їхнє використання найближчими тижнями. Це він робитиме у рамках своєї кампанії проти критичної інфраструктури нашої держави.
В Інституті нагадують, що Росія усе більше покладається на озброєння з Ірану. Причиною цього є виснаження власного арсеналу високоточної зброї.
Також аналітики процитували речницю ОК "Південь" Наталію Гуменюк. Вона 7 грудня зазначила, що іранські дрони ворог використовує для того, щоб виснажити українську ППО.
Що відомо про атаки дронів 7 грудня
- Зазначимо, що у ніч проти 7 грудня неспокійно було у низці областей України. Над ними літали іранські дрони-камікадзе, які ворог спрямував для атаки.
- Відомо, що над Дніпропетровською областю вдалося збити 8 таких безпілотників. Ще один "приземлили" на Житомирщині. Але це ще не все.
- Тієї ж ночі відбулася атака Запоріжжя "Шахідами". Як зазначив глава ОВА Олександр Старух, нашим військовим вдалося збити 6 таких дронів. Він додав, що якби цього не сталося, то жертв і руйнувань в регіоні могло бути значно більше.
- Нагадаємо, що тієї ж ночі росіяни для атаки по Запоріжжю використали ракети типу С-300. Внаслідок цього в одному з сіл зруйновані два будинки, а ще вісім – пошкоджені. Поранень зазнали троє людей, серед яких – 15-річна дівчина. В іншому селі минулося без постраждалих. Але там зруйнований один приватний будинок і понищено ще 10.