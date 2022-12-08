В Інституті з вивчення війни вважають, що Росія брала три тижні паузи між ударами дронами-камікадзе не просто так. За цей час ворог міг займатися модифікацією "Шахідів", щоб вони витримували морози.

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Атаки можуть посилити

Укладачі звіту нагадують про раніші міркування, пов'язані зі зменшенням атак ударними безпілотниками. Мовляв, ворог не може атакувати ними нашу державу, адже почалися морози. А до таких погодних умов БпЛА могли бути не готовими.

На думку аналітиків, ворог не лише міг модифікувати "Шахіди". Він ще й може збільшити їхнє використання найближчими тижнями. Це він робитиме у рамках своєї кампанії проти критичної інфраструктури нашої держави.

В Інституті нагадують, що Росія усе більше покладається на озброєння з Ірану. Причиною цього є виснаження власного арсеналу високоточної зброї.

Також аналітики процитували речницю ОК "Південь" Наталію Гуменюк. Вона 7 грудня зазначила, що іранські дрони ворог використовує для того, щоб виснажити українську ППО.

Що відомо про атаки дронів 7 грудня