Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что защитники используют ночью средства ПВО, которые имеют радары.

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"Используют радиолокационные станции, которые могут определять и уничтожать цели. Это зенитно-ракетные комплексы, которые являются основой воздушного щита. Это "Бук М-1", С-300 и другие", – сказал Игнат.

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Спикер Воздушных сил отметил, что ликвидируют беспилотники средства, предоставленные нашими партнерами. Речь идет о "Гепарде", IRIS-T. По словам Игната, они работают очень эффективно.

Если же дронами атакуют днем, то можно применять и крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и тому подобное, – отметил Игнат.

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