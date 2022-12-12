Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что защитники используют ночью средства ПВО, которые имеют радары.
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"Используют радиолокационные станции, которые могут определять и уничтожать цели. Это зенитно-ракетные комплексы, которые являются основой воздушного щита. Это "Бук М-1", С-300 и другие", – сказал Игнат.
Чем сбивают дроны
Спикер Воздушных сил отметил, что ликвидируют беспилотники средства, предоставленные нашими партнерами. Речь идет о "Гепарде", IRIS-T. По словам Игната, они работают очень эффективно.
Если же дронами атакуют днем, то можно применять и крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и тому подобное, – отметил Игнат.
Украина получит больше дронов: последние новости
- Руководитель проектов Укроборонпрома Олег Болдырев сообщил, что продолжаются финальные испытания украинского ударного беспилотника. После выполнения задач он сможет возвращаться.
- По словам Болдырева, дрон сможет летать на тысячу километров, а вес его боевой части будет составлять 75 килограммов.
- ВСУ получили разрешение на эксплуатацию двух типов дронов. Это E-300 Enterprise (нагрузка до 300 килограммов) и D-80 Discovery (нагрузка до 80 килограммов).