Предыдущая массированная ракетная атака на прошлой неделе закончилась частичным обесточиванием определенных регионов и проблем в критической инфраструктуре. В эфире национального телемарафона спикер Воздушных Сил Юрий Игнат подтвердил, что российские оккупанты планируют полностью уничтожить украинскую энергетику и сказал, чего не стоит делать ни в коем случае.

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"Ожидаем таких ударов всегда"

По словам Игната, понятно, что главной целью захватчиков являются объекты, которые обеспечивают украинцев электроэнергией. В то же время, он призвал не нагнетать ситуацию и не паниковать ни в коем случае, ведь это до добра не доведет.

Да, понятно, что противник не оставляет планов (уничтожить энергосистему – 24 Канал). Но я хотел просить коллег не нагнетать. Прошлого ракетного удару ожидали все, в частности, побежали на заправки. Ожидаем таких ударов всегда,

– сказал спикер.

Также Игнат отметил, что на улице зима и прохладная погода, а массированными ракетными атаками Россия хочет сломать людей. Очевидно, оккупанты понимают, что на поле боя останутся без успеха, поэтому и бьют по энергетике.

Есть ли у России возможности для очередной атаки

Недавно также Юрий Игнат объяснял, есть ли у Кремля достаточно мощностей, чтобы уничтожить энергетическую систему Украины. Следует сказать, что вражеская авиация рассредоточена из-за "хлопка" на российских авиабазах на прошлой неделе, но это не означает, что угрозы массированного удара нет. Хотя российские бомбардировщики Ту-95, Ту-160, Ту-22М рассредоточили по разным базам, но в любой момент враг может консолидировать силы, чтобы ударить по Украине.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские террористы готовятся к очередным обстрелам Об этом он сказал во время своего традиционного обращения в понедельник, 13 декабря. Очевидно, что Россия не остановит ни перед чем на пути к уничтожению Украины, но мы должны быть сильными – к тому же наша ПВО неоднократно демонстрировала свою мощь.