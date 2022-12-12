Президент отметил, что Россия надеется на блекаут. По словам главы государства, это последняя надежда террористов, сообщает 24 канал.

Важно Зеленский предложил России вывести войска из Украины на Рождество

День Сухопутных сил ВСУ, саммит G7: главные события дня

Президент рассказал о награждении украинских воинов в День Сухопутных сил ВСУ – в Мариинском дворце нашим воинам вручали награды, в том числе и ордена "Золотая Звезда". Владимир Зеленский назвал это мероприятие очень эмоциональным, ведь на

В нем присутствовали родственники погибших Героев и воины, которые вернутся на передовую, чтобы защищать наше государство.

И это была эмоциональная церемония. Были родные Героев, отдавших свою жизнь в боях против оккупантов. Были воины, вернувшиеся на передовую. И был такой особенный момент, когда все мы чувствовали, что нас объединяет и насколько мы ждем нашей победы. Победа обязательно будет,

– подчеркнул глава государства.

Также президент рассказал и об участии в саммите "Большой семерки", на котором призывал партнеров нашего государства продолжать поддержку в 2023 году. Владимир Зеленский подчеркнул, что поддержка Украины и военная помощь не должны сбавлять обороты.

Один из главных таких шагов – саммит, который мы планируем уже этой зимой. Саммит по выполнению нашей формулы мира. Что бы ни собирался делать агрессор – когда мир по-настоящему объединен, то именно мир, а не агрессор определяет, как будут развиваться события. Вот это мы и предлагаем всем добросовестным государствам. Всем, кто ценит Устав ООН и просто мир,

– рассказал президент.

Также президент сообщил, что украинская делегация сейчас в Париже работает над организацией двух конференций по восстановлению и устойчивости Украины, по прохождению этой зимы, которые состоятся уже завтра.

Трагедия в Донецкой области

Владимир Зеленский не обошел вниманием трагические новости из Донецкой области, где во время разминирования погибли 3 пиротехника ГСЧС в Константиновке Краматорского района. Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших.

Сегодня трое наших пиротехников – работники ГСЧС – погибли в Донецкой области при разминировании. Мои соболезнования родным. За жизнь еще двух коллег борются врачи. Это произошло в Константиновке, Краматорском районе. Одна из тех наших территорий, которые наиболее загрязнены российскими минами, растяжками и снарядами, которые не разорвались,

– рассказал президент.

Глава государства сообщил, что с 24 февраля только работники ГСЧС изъяли более 300 тысяч взрывоопасных предметов, взрывотехники Национальной полиции изъяли более 180 тысяч таких предметов. Кроме того, разминирование проводят еще и другие государственные службы и армия.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Россия готовит новую атаку

Владимир Зеленский отметил, что сейчас Украина делает все для восстановления энергосистемы после массовых атак со стороны России. Однако враг готовит новую атаку в надежде на отсутствие света сломать украинцев.

Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что увольнять, Россия все равно надеется на блекауты. Это последняя надежда террористов,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что у России еще есть ракеты, так что пока они есть, нужно серьезно реагировать на предупреждения от военного командования Украины и на сирены о воздушной тревоге. Украинцы на всех уровнях должны быть готовы к разным сценариям.