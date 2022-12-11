Иранские беспилотники чувствительны к резкому перепаду температуры. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает 24 канал.

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Мороз не влияет на иранские дроны

Игнат опроверг предположение, что оккупанты не использовали дроны-камикадзе из-за мороза, ведь он на них не влияет.

Ни мороз, ни тепло никак не влияют на работу этих дронов,

– отметил спикер Воздушных сил.

По его словам, определенным образом помешать работе "шахидов" может нелетная погода:

шквальный ветер,

порывистый штормовой ветер,

условия, приводящие к обледенению аппарата – при высокой влажности воздуха и резком переходе из плюса в минус.

Пока никто не может сказать, почему Россия в течение нескольких недель не использовала иранские дроны. Среди предположений:

или закончилась первая партия,

или оккупанты придержали дроны,

или получили новую партию, что для России не является проблемой, ведь она имеет прямое сообщение с Ираном через воздушное или морское пространство Каспия.

Однако температурные условия, по словам Игната, нельзя рассматривать как фактор неиспользования оккупантами иранских беспилотников. Кроме этого, он отметил, что украинская ПВО не может сбивать баллистические ракеты, которые есть у России.

"Ни "Искандеры", ни ракеты С-300, ни ракеты иранские. Баллистика сегодня недоступна для сбития средствами противовоздушной обороны, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет – это на старте, там, где они размещены. Разные виды "хлопка" могут помочь уничтожить эти ракеты. План действий у высшего военно-политического руководства есть, если это произойдет. Думаю, наши партнеры тоже будут помогать Украине", – подытожил представитель Воздушных сил.

Что делает Украина для защиты от массовых атак

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что "шахиды" уже не представляют такой угрозы, которая была, например, в октябре. Силы обороны учатся бороться с новыми видами опасностей и никогда не сдадутся России.

По словам Подоляка, Украина постоянно анализирует ситуацию, изучает и делает все необходимое для защиты важнейших инфраструктурных объектов. Есть и физическая защита, которая достаточно хорошо работает, ведь не все ракеты достигли своих целей и не все уничтожено под ноль. Кроме того, очень хорошо отработаны системы аварийного ремонта.