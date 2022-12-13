Первый МиГ-31К вошел в воздушное пространство Беларуси в 15:06. Второй – в 15:11. Третий – в 15:20.

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Масштабная воздушная тревога в Украине началась ориентировочно в 14:40. О серии отбоев известили около 15:55. Украинцев призывают не пренебрегать воздушной тревогой и, когда сообщают об угрозе, немедленно идти в укрытие гражданской защиты.

Находиться там необходимо, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Данные от украинской разведки

Вадим Скибицкий – представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – рассказал, что России еще хватит ракет на ряд воздушных ударов. Речь идет ориентировочно о 3 – 5 атаках.

По нашим расчетам, у них есть ракеты еще на три – пять волн ударов,

– говорится в сообщении.

Это при условии, что при атаке Россия будет выпускать от 80 до 90 ракет. Людей призывают заботиться о своей безопасности и доверять только информации из проверенных источников.

Данные от Воздушных сил ВСУ

Юрий Игнат – спикер Воздушных Сил – рассказал, что российские оккупанты хотят полностью уничтожить украинскую энергетику. В то же время, людей просят не паниковать, поскольку это лишь усложнит ситуацию. Российские захватчики хотят сломать дух украинцев. В то же время у них ничего не получится.

"Да, понятно, что противник не оставляет планов (уничтожить энергосистему – 24 Канал). Но я хотел просить коллег не нагнетать. Прошлый ракетный удар ждали все, в частности, побежали на заправки. Ожидаем таких ударов всегда", – сказал спикер.

Лучший способ уберечься – оперативно реагировать на все воздушные тревоги. Оккупанты понимают, что успеха на поле боя им не видеть, поэтому атакуют гражданскую инфраструктуру.