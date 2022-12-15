Щоправда, зараз бригада направляється назад у Брест. Про її повернення повідомили в міністерстві оборони Білорусі, інформує 24 Канал.

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Білорусь відводить війська від українського кордону

У міноборони Білорусі заявили, що 38 десантно-штурмова бригада повертається до Бреста. Зауважимо, що до того її перекинули у прикордонні райони поблизу України через нібито раптову перевірку бойової готовності.

Білоруська бригада повертається назад у Брест / Фото міноборони Білорусі

Військовослужбовці 38 Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності Збройних Сил здійснюють марш із району виконання завдань до пункту постійної дислокації,

– уточнили у відомстві Білорусі.

До слова, раніше у Міноборони Британії оцінили загрозу наступу білоруських військ. Представники відомства, а також розвідка вважають, що білоруські та російські підрозділи зараз навряд чи здатні здійснити успішний наступ на Південь України.

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