Так, стране-агрессору для наступления необходимо собрать несколько сотен тысяч оккупантов. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин.

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Россия может готовить наступление на Киев

Поэтому, когда говорят о вероятном наступлении с территории Беларуси, где сосредоточены 10 – 50 тысяч российских военных, становится очевидным, что это не угроза для столицы нашего государства.

Но если мы говорим о цифре в 200 тысяч захватчиков, которую назвал Залужный, то с таким количеством военных можно попытаться подойти к Киеву.

Я сомневаюсь, что можно захватить Киев таким количеством солдат, но можно осуществить попытку его окружения,

– сказал Левин.

Однако неизвестно, сколько времени России необходимо для подготовки такой группировки войск. Главнокомандующий ВСУ Залужный предположил, что наступление россиян и новая фаза войны могут начаться в конце января или по оптимистическому сценарию – даже в марте.

"В масштабах столь большой войны конец января и март – это большая разница. За 1 – 2 места разницы можно обучить экипаж или получить новые виды вооружения и т.д.", – подчеркнул военный эксперт.

Левин предположил, сможет ли Россия захватить Киев: смотрите видео

"Россияне готовы потерять сотни Херсонов, чтобы взять один Киев"

Россия стремится захватить Киев, поскольку там сосредоточены все административные и военные мощности нашей страны. Кроме того, "взятие" столицы было бы очень символичным для россиян. По мнению Левина, страна-агрессор готова "потерять десятки – сотни Херсонов, чтобы получить один Киев".

Успешный захват Киева обнулит вообще все их неудачи: остров Змеиный, потопление крейсера "Москва", бегство из Харьковской области и Херсона. Киев для них – это главная и желаемая цель,

– подчеркнул военный эксперт.

Достаточно ли этих сил для захвата столицы

Игаль отметил, что те 200 тысяч российских бойцов, о которых говорил Залужный, – это новые подготовленные части. Он не упомянул, например, вооруженные силы Беларуси – вероятно 50 тысяч бойцов, которыми Россия может усилить свою группировку или вагнеровцев – около 20 тысяч.

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Так, постепенно эта цифра может подняться до 300 тысяч военных. Однако не стоит забывать и о том, что на других направлениях также остаются российские захватчики. В целом это выходит почти полумиллионное войско.

Конкретно для Киева этих 300 тысяч, включая Беларусь, достаточно, чтобы попытаться захватить город,

– предположил военный эксперт.

Смогут ли россияне прорвать оборону Киева

Игаль подчеркнул, что крепость обороны – это не укрепления, а люди, их подготовка, стойкость и воля. Все это у Украины есть, а оборонные сооружения можно построить.

Кроме того, для любой обороны важны резервы и вооружение. Залужный отметил, что для новой фазы войны Украине необходимо не менее 300 танков и сотни единиц бронетехники.

"Точно можно сказать, что это не будет сюрпризом. Сейчас разведка полностью мониторит – любая концентрация сил Россией будет расценена не как блеф, а как прямая угроза и будут приняты меры", – подытожил военный эксперт.