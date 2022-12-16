Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Якщо вірити російським специфікаціям, такий літак відповідає за виявлення цілей на відстанях до 450 кілометрів.

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За словами Олега Каткова, А-50У оснащено радаром, який бачить повітряні цілі на значній відстані.

"Його розмiщення в Білорусі дозволяє з районів патрулювання "дивитися" доволі далеко, охоплювати половину України. І наводити далекобійні засоби повітряного ураження", – пояснив військовий експерт.

Разом з літаком далекого радіолокаційного виявлення під Мінськ прилетіли винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. Такі літаки можуть бути не тільки носіями ультразвукової ракети "Кинжал", а також можуть нести далекобійні ракети Р-37, які мають дальність польоту 150 кілометрів. У цьому випадку А-50У виступає літаком наведення.

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У лютому А-50У також були в Білорусі

Олег Катков повідомив, що під час брифінгу 15 грудня в українському Генштабі надали інформацію, що у лютому, перед вторгненням, Росія сконцентрувала на території Білорусі значне авіаційне угрупування, укомплектоване літаками А-50У.

Це, звісно, не означає, що з території Білорусі напад буде здійснено прямо зараз, але це певний маркер того, що йде посилення повітряної складової,

– відмітив головний редактор Defense Express.

Катков зазначив, що наразі до Білорусі переміщено лише А-50У та три МіГ-31. У лютому росіяни сконцентрували в сусідній країні кілька десятків штурмовиків та півтора десятка винищувачів. На даний час такої кількості російських літаків в Білорусі не помічено. Крім того, варто пам’ятати, що літаки А-50 базувалися на території Білорусі до липня.

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