Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, одне з завдань Путіна – зберегти цілісність Організації договору про колективну безпеку.
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За словами військового експерта, Путін схилятиме Мінськ до трьох речей:
- для очільника Кремля найголовніше, щоб Білорусь вступила у війну проти України на боці Росії;
- Путін, можливо, вмовлятиме Лукашенко дозволити росіянам завдавати вогневі удари по України з території Білорусі;
"Вже декілька місяців жодного удару ракетами чи безпілотниками з території Білорусі по Україні не завдавалось", – зауважив експерт.
- російський диктатор хоче заручитися гарантіями Лукашенко, що той не оголосить про вихід Білорусі з ОДКБ.
Жданов вважає, що для очільника Кремля залишитися сам на сам проти країн Заходу та з розваленим ОДКБ буде політичним програшем на зовнішній арені.
Вірменія, Казахстан чи Білорусь можуть оголосити про вихід з ОДКБ. В кулуарах останнього саміту ОДКБ, коли Лукашенко, мабуть, не помітив, що працюють камери, він сказав таку фразу: "Я вийду останнім, а може і першим",
– розповів він.
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Лукашенко проводить перемовини за спиною Путіна
За словами Жданова, деякі джерела повідомили, що Лукашенко дуже активно проводить перемовини із Заходом. За гарантії власної безпеки, він готовий не втручатися у війну проти України.
Військовий експерт згадав, як в липні, коли тривали активні удари з Білорусі по нашій території, Україна порушила питання розриву дипломатичних відносин з Мінськом. І удари раптово припинилися.
"Існують декілька важелів впливу на Лукашенко, вони політичні і пов'язані з його відносинами з Україною, або з сепаратними перемовинами із Заходом за спиною Путіна", – вважає Олег Жданов.
Ситуація в Білорусі: останні новини
- З Росії на білоруський аеродром перемістили літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У. Окупанти мають в наявності не більше 10 подібних літаків. Якщо вірити російським специфікаціям, такий літак відповідає за виявлення цілей на відстанях до 450 кілометрів.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що стратегічним завданням України є створення резервів і підготування до війни, яка може відбутися в лютому, березні, а в гіршому випадку – наприкінці січня. За його словами, вона може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва, в напрямку Білорусі.
- В американському Інституті з вивчення війни (ISW) вважають, що російське вторгнення з Білорусі наразі не є неминучим. Аналітики посилаються на зведення Генштабу ЗСУ з 1 до 15 грудня, в яких стверджується, що росіяни не сформували в Білорусі ударні групи, необхідних для нападу на Північ України.