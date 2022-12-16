Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, одне з завдань Путіна – зберегти цілісність Організації договору про колективну безпеку.

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За словами військового експерта, Путін схилятиме Мінськ до трьох речей:

для очільника Кремля найголовніше, щоб Білорусь вступила у війну проти України на боці Росії;

Путін, можливо, вмовлятиме Лукашенко дозволити росіянам завдавати вогневі удари по України з території Білорусі;

"Вже декілька місяців жодного удару ракетами чи безпілотниками з території Білорусі по Україні не завдавалось", – зауважив експерт.

російський диктатор хоче заручитися гарантіями Лукашенко, що той не оголосить про вихід Білорусі з ОДКБ.

Жданов вважає, що для очільника Кремля залишитися сам на сам проти країн Заходу та з розваленим ОДКБ буде політичним програшем на зовнішній арені.

Вірменія, Казахстан чи Білорусь можуть оголосити про вихід з ОДКБ. В кулуарах останнього саміту ОДКБ, коли Лукашенко, мабуть, не помітив, що працюють камери, він сказав таку фразу: "Я вийду останнім, а може і першим",

– розповів він.

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Лукашенко проводить перемовини за спиною Путіна

За словами Жданова, деякі джерела повідомили, що Лукашенко дуже активно проводить перемовини із Заходом. За гарантії власної безпеки, він готовий не втручатися у війну проти України.

Військовий експерт згадав, як в липні, коли тривали активні удари з Білорусі по нашій території, Україна порушила питання розриву дипломатичних відносин з Мінськом. І удари раптово припинилися.

"Існують декілька важелів впливу на Лукашенко, вони політичні і пов'язані з його відносинами з Україною, або з сепаратними перемовинами із Заходом за спиною Путіна", – вважає Олег Жданов.

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