Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, одна из задач Путина – сохранить целостность Организации договора о коллективной безопасности.
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По словам военного эксперта, Путин будет склонять Минск к трем вещам:
- для главы Кремля самое главное, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины на стороне России;
- Путин, возможно, будет уговаривать Лукашенко разрешить россиянам наносить огневые удары по Украине с территории Беларуси;
"Уже несколько месяцев никаких ударов ракетами или беспилотниками с территории Беларуси по Украине не наносилось", - отметил эксперт.
- российский диктатор хочет заручиться гарантиями Лукашенко, что тот не объявит о выходе Беларуси из ОДКБ.
Жданов считает, что для главы Кремля остаться один на один против стран Запада и с разваленным ОДКБ будет политическим проигрышем на внешней арене.
Армения, Казахстан или Белоруссия могут объявить о выходе из ОДКБ. В кулуарах последнего саммита ОДКБ, когда Лукашенко, видимо, не заметив, что работают камеры, сказал такую фразу: "Я выйду последним, а может и первым",
– рассказал он.
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Лукашенко проводит переговоры за спиной Путина
По словам Жданова, некоторые источники сообщают, что Лукашенко очень активно ведет переговоры с Западом. За гарантии собственной безопасности, он готов не вмешиваться в войну против Украины.
Военный эксперт вспомнил, как в июле, когда продолжались активные удары из Беларуси по нашей территории, Украина подняла вопрос разрыва дипломатических отношений с Минском. И удары внезапно прекратились.
"Существуют несколько рычагов влияния на Лукашенко, они политические и связаны с его отношениями с Украиной или с сепаратными переговорами с Западом за спиной Путина", – считает Олег Жданов.
Ситуация в Беларуси: последние новости
- Из России на белорусский аэродром переместили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. оккупанты имеют в наличии не более 10 подобных самолетов. Если верить русским спецификациям, таковой самолет отвечает за обнаружение целей на расстояниях до 450 км.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что стратегической задачей Украины является создание резервов и подготовка к войне, которая может состояться в феврале, марте, а в худшем случае – в конце января. По его словам, она может начаться не в Донбассе, а в направлении Киева, в направлении Беларуси.
- В американском Институте по изучению войны (ISW) считают, что российское вторжение из Беларуси пока не является неизбежным. Аналитики ссылаются на сведение Генштаба ВСУ с 1 по 15 декабря, в которых утверждается, что россияне не сформировали в Беларуси ударные группы, необходимые для нападения на Север Украины.