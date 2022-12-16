Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, одна из задач Путина – сохранить целостность Организации договора о коллективной безопасности.

Обратите внимание Путин собирается в Лукашенко в Минск: о чем именно будут говорить диктаторы

По словам военного эксперта, Путин будет склонять Минск к трем вещам:

для главы Кремля самое главное, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины на стороне России;

Путин, возможно, будет уговаривать Лукашенко разрешить россиянам наносить огневые удары по Украине с территории Беларуси;

"Уже несколько месяцев никаких ударов ракетами или беспилотниками с территории Беларуси по Украине не наносилось", - отметил эксперт.

российский диктатор хочет заручиться гарантиями Лукашенко, что тот не объявит о выходе Беларуси из ОДКБ.

Жданов считает, что для главы Кремля остаться один на один против стран Запада и с разваленным ОДКБ будет политическим проигрышем на внешней арене.

Армения, Казахстан или Белоруссия могут объявить о выходе из ОДКБ. В кулуарах последнего саммита ОДКБ, когда Лукашенко, видимо, не заметив, что работают камеры, сказал такую фразу: "Я выйду последним, а может и первым",

– рассказал он.

О чем договариваются Путин и Лукашенко: смотрите видео

Лукашенко проводит переговоры за спиной Путина

По словам Жданова, некоторые источники сообщают, что Лукашенко очень активно ведет переговоры с Западом. За гарантии собственной безопасности, он готов не вмешиваться в войну против Украины.

Военный эксперт вспомнил, как в июле, когда продолжались активные удары из Беларуси по нашей территории, Украина подняла вопрос разрыва дипломатических отношений с Минском. И удары внезапно прекратились.

"Существуют несколько рычагов влияния на Лукашенко, они политические и связаны с его отношениями с Украиной или с сепаратными переговорами с Западом за спиной Путина", – считает Олег Жданов.

Ситуация в Беларуси: последние новости