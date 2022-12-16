В американском Институте по изучению войны (ISW) считают, что российское вторжение из Беларуси пока не является неизбежным. Аналитики ссылаются на сведение Генштаба ВСУ с 1 по 15 декабря, в которых утверждается, что россияне не сформировали в Беларуси ударные группы, необходимые для нападения на Север Украины.

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Что подтверждает подготовку России к нападению из Беларуси

В сообщении говорится, что на 15 декабря в открытых источниках нет индикаторов того, что российские войска формируют ударные группировки в Беларуси.

Белорусские силы крайне маловероятно вторгнутся в Украину без российской ударной группы,

– отмечают в ISW.

В то же время, в ISW привели перечень индикаторов, которые могут подтверждать, что Россия может создавать условия для нападения на Украину из Беларуси зимой 2023 года.

В Беларуси с осени 2022 года растет присутствие российских сил

В Генштабе ВСУ 15 декабря сообщили, что в последнее время Россия развернула один батальон танков на Обуз-Лесновском полигоне в Бресте и один батальон танков на полигоне Лосвидо в Витебске с 4 по 11 декабря.

24 октября в ГУР МО заявили, что Россия направила в Беларусь около 3200 военнослужащих. Эти цифры сами по себе недостаточны для поддержки вторжения в Украину, но могут свидетельствовать о попытке снова накопить крупные российские силы в Беларуси.

В институте по изучению войны ссылаются на украинских чиновников, утверждающих, что у российских сил в Беларуси нет конкретных планов возвращаться в Россию после завершения учебы.

В частности, россияне не дали военным в Беларуси никаких указаний по поводу их будущих задач или информации, будут ли они возвращаться в Россию, оставаться в Беларуси или нападать на Украину.

Российское командование, возможно, держит открытыми варианты потенциального нападения на Украину из Беларуси зимой 2023 года,

– отмечают в ISW.

В Беларуси на "учениях" часть, разгромленная ВСУ

Части 1 гвардейской танковой армии, которая считается самым элитным тяжелым формированием оккупантов и потенциально может составить ядро ударной группировки, проходят подготовку в Беларуси по состоянию на 15 декабря.

Аналитики отмечают, что все маневровые части 1 гвардейской танковой армии понесли большие потери под Харьковом, Сумами и востоком Киевской области. Это подвергает сомнению ее "элитный" статус и эффективную боевую мощь даже после восстановления мобилизованными резервистами или призывниками.

Крайне маловероятно, что российские войска смогут взять Киев, даже если российские войска снова атакуют из Белоруссии. Крайне маловероятно, что российские войска будут успешнее атаковать северную Украину зимой 2023 года, чем в феврале 2022 года,

– считают в ISW.

В институте подчеркнули, что вооруженные силы России сильно деградировали и им не хватает находившейся у них боевой силы, когда Путин предпринимал полномасштабную попытку захватить Киев в феврале 2022 года.

Сообщается, что российские силы не смогли закрепить свои успехи в Украине и потеряли более 70 000 квадратных километров оккупированной территории с момента ухода из Киева.

Кроме того, местность вблизи белорусско-украинской границы не способствует маневровой войне, а возможные пути вторжения из Беларуси в Киев проходят через узкие оборонительные места в Чернобыльской зоне отчуждения, которую украинские силы уже имеют опыт защиты.