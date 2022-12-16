Об этом сообщают аналитики Института изучения войны. Эксперты отмечают, что в случае повторного наступления на север Украины российские войска вряд ли будут успешнее зимой 2023 года, чем они были в феврале 2022 года.

Достойно внимания Россияне готовят 200 тысяч солдат, не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев, – Залужный

Россия может снова использовать Беларусь

Аналитики подчеркивают, что российская армия деградировала и не имеет боевой мощи, которую она имела при первой попытке захватить Киев.

Также они вспомнили, что российские захватчики не смогли защитить свои достижения по всей Украине и потеряли более 70 тысяч квадратных километров оккупированной территории с момента ухода из-под Киева.

Украинские войска со своей стороны подготовили значительные оборонные укрепления на севере Украины и сейчас лучше подготовлены к обороне, чем в феврале 2022 года. Местность вблизи белорусско-украинской границы не способствует ведению маневренной войны, а возможные пути вторжения из Беларуси в Киев проходят через узкие места в Чернобыльской зоне отчуждения, которые украинские войска уже научились защищать,

– говорится в материале.

Эксперты института отметили, что сейчас россияне в Бахмуте продвигаются не более чем на 100 – 200 метров в день после того, как сосредоточили там свои основные усилия.

В отчете ISW также отметили, что Россия не установила преимущество в воздухе и в значительной степени исчерпала свой высокоточный арсенал боеприпасов.

Цели Путина не изменились

Аналитики уверяют, что цели Владимира Путина в Украине не изменились. Российский диктатор использует два одновременных военных усилия для достижения своей цели – завоевания Украины и получения значительных уступок.

По всей видимости, Путин создает условия для возобновления наступления к весне 2023 года, чтобы заставить Украину пойти на уступки, считают аналитики.

Российские войска могут создавать условия для наступления с белорусской территории, хотя ISW продолжает считать, что белорусские военные не присоединятся к боевым действиям в Украине.

Обратите внимание! Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный оценил возможное повторное наступление оккупантов на столицу. Он отметил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Он не сомневается в том, что они снова пойдут в Киев.