Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал. Он отметил, что летом был период, когда велись активные разговоры о разрыве дипломатических отношений с Беларусью из-за постоянных обстрелов с ее территории. Однако в какой-то момент эти разговоры стихли, а удары с этого направления прекратились.

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О чем Украина могла договориться с Беларусью

По словам Жданова, удары прекратились настолько, что недавно российские войска даже забрали из Беларуси 3 МиГ-31, которые могут нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", и перегнали их на базовый аэродром в Заполярье.

Следовательно, с территории Белоруссии ни ракетные удары, ни авиационные удары ракетами не наносятся уже давно. По мнению военного эксперта, это может говорить о какой-то договоренности между Лукашенко и Украиной. Например, в обмен на то, что Беларусь не будет предоставлять свою территорию для нанесения огневых ударов по территории Украины, наше государство не разорвало с ней дипломатические отношения, а также не наносит ответных ударов по территории Беларуси и ее военных объектах.

А как насчет наступления

Жданов предполагает, что на этом основываются и более или менее уверенные заявления нашего военного и политического руководства относительно того, что формирования ударных группировок на территории Беларуси не наблюдается, а удар с этой стороны не является перспективой завтрашнего дня.

То есть это имеет очень низкую вероятность, нельзя ее отбрасывать, но вероятность практически равна нулю. По крайней мере, по состоянию на сегодняшний день,

– уточнил военный эксперт.

Он добавил, что аспект оттягивания украинских сил и средств на Север, конечно, есть. Украинская сторона вынуждена держать там группировку войск, укреплять границу и проводить учения, чтобы быть готовыми на всякий случай.

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Могут ли нанести ядерный удар из Беларуси

Что касается предположений о вероятности нанесения с территории Беларуси ядерного удара, то Жданов считает, что сейчас Путин не готов делать это даже на линии фронта с территории России. Поэтому о Беларуси не стоит даже говорить.

"Если Путин за 9 месяцев не смог дожать Лукашенко, чтобы тот приказал белорусской армии наступать, то о чем мы говорим в контексте применения ядерного оружия?", – подчеркнул Жданов.

Ведь для начала Лукашенко обязательно должен разрешить провоз ядерного боеприпаса на территорию Беларуси и применение его с этой территории. Важно и то, что при современных методах ведения разведки наблюдения скрыть такие действия невозможно. То есть, как только Путин отдаст приказ о ядерном ударе, об этом будут знать на Западе, а еще через пять минут будут знать, из какого хранилища и какой вид боеприпасов будут брать россияне.

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