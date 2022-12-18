Как отметил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лайтенант Сергей Наев, у Путина четкая цель визита в Минск. Он попытается убедить Лукашенко присоединиться к операции на суше. До сих пор Беларусь своих солдат на фронт не отправляла.
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Путин продолжит давление на Беларусь
Как отмечает Наев, диктатор из Кремля не просто так проводил служебное совещание с Шойгу, Герасимовым и Суровикиным. Во время этой самой встречи диктатор со своими приспешниками обсуждали ближайшие и среднесрочные перспективы. И именно после этого обсуждения появилась информация о поездке Путина в Лукашенко.
На наш взгляд, во время этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Беларуси к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше,
– подчеркнул Наев.
Мнения по поводу визита Путина разделились
- Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что у Путина только одна цель визита в Минск. Речь идет о склонении Лукашенко к сухопутному вторжению. Диктатор из Кремля все еще верит, что он в том состоянии, чтобы диктовать кому-то свои "условия". И это, убежден Подоляк, демонстрация того, что Путин "напрочь оторван от реальности".
- Тем временем советник ОП Алексей Арестович считает, что причина визита другая. По его мнению, диктаторы будут обсуждать отношения в треугольнике Россия – Беларусь – Китай, отношения Лукашенко и Запада, передачу России вооружения и применения российских военных против Украины с территории Беларуси.
- Также аналитики не исключают другой момент. Возможно, Путин стремится отнять у Лукашенко контроль над оборонно-промышленным комплексом Беларуси. Заметим, что вопрос ОПК поднимался во время визита министра обороны России Сергея Шойгу.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что 19 декабря Путин может официально объявить об "аннексии" Беларуси. Таким образом, он создаст союзное государство.