Как отметил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лайтенант Сергей Наев, у Путина четкая цель визита в Минск. Он попытается убедить Лукашенко присоединиться к операции на суше. До сих пор Беларусь своих солдат на фронт не отправляла.

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Путин продолжит давление на Беларусь

Как отмечает Наев, диктатор из Кремля не просто так проводил служебное совещание с Шойгу, Герасимовым и Суровикиным. Во время этой самой встречи диктатор со своими приспешниками обсуждали ближайшие и среднесрочные перспективы. И именно после этого обсуждения появилась информация о поездке Путина в Лукашенко.

На наш взгляд, во время этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Беларуси к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше,

– подчеркнул Наев.

Мнения по поводу визита Путина разделились