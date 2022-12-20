Аналітики "Беларускі Гаюн" інформують, що впродовж 20 грудня фіксується перевезення танків, вантажівок та особового складу збройних сил Росії. Перекидання російських сил відбувається з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися.

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Росія перекидає сили з полігонів у Білорусі

Російські військові та техніка прямують на південь Білорусі – ближче до кордону з Україною.

Близько 5 ранку з залізничної станції Полонка вирушив ешелон з військовою технікою Росії, яка дислокувалася на полігоні "Обуз-Лісновський". Ешелон прибув у Лунинець (Брестська область). На платформах: 23 танки Т-80, 8 бензовозів, 9 вантажівок (Урали та КамАЗи), 2 пасажирські та 7 вантажних вагонів.

19 грудня на залізничній станції Заслонове (Вітебська область) здійснювалося навантаження на платформи понад 20 танків і близько 16 Уралів Росії, які були на полігоні "Лепельський". Пізніше ешелон вирушив у напрямку Орші і пішов на Осиповичі. Пунктом його призначення, попередньо, є Слуцьк (Мінська область), що також значно ближче до кордону з Україною.

Відомо також і про перекидання третього ешелону з технікою збройних сил Росії. Вранці 20 грудня через Шклов (Могилівська область) пройшов ешелон з: 20 БМП-2, 3 бензовози, 7 Уралів, Мобільний Пункт Управління Зв'язковий (МПУС-К) на базі КамАЗ, 4 пасажирські вагони РЗ та 3 вантажні вагони. Ешелон прибув до Калінковичів і може продовжити рух на південь.

Аналітики "Беларускі Гаюн" зазначають, що російську техніку можуть перевозити до прикордоння, або везуть на спільні навчання Росії та Білорусі поблизу кордону з Україною.

Зазначимо, що кількість техніки, яку зараз перекидають у прикордонні, є невеликою і її точно недостатньо для жодних наступальних дій,

– йдеться у повідомленні.

Росія перекидає сили після зустрічі Путіна й Лукашенка

Переміщення російських сил відбувається після того, як 19 грудня кремлівський диктатор Владімір Путін вперше за 3 роки побував у Мінську та зустрівся з Олександром Лукашенком.

Росія та Білорусь домовилися продовжувати практику спільних військових навчань. Крім того, хочуть займатися створенням нової військової техніки.

У розвідці України заявили, що Росія в Мінську, окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, намагалася вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для своєї армії. Про це до зустрічі Путіна та Лукашенка також інформувало білоруське підпілля.

Аналітики з Інституту з вивчення війни вважають, що Лукашенко, ймовірно, відхилив зусилля Путіна. Зокрема, кремлівському диктаторові не вдалося змусити Білорусь до сухопутної війни проти України.

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