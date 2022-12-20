Про це в ефірі з Марком Фейгіним на ютуб-каналі Фейгін LIVE розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. На його думку, Лукашенко робить все можливе, аби перебалансувати вплив Росії через Китай, частково через Захід. Путіна це турбує.

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Путін вважає Білорусь своєю вотчиною

За словами Арестовича, Путін давно вважає Білорусь своєю вотчиною і хотів би затвердити права сеньйора.

Після цього йому дали зрозуміти у Мінську, що на кожного сеньйора знайдеться старший сеньйор,

– наголосив радник глави ОПУ.

Він припустив, якою могла б бути розмова двох диктаторів.

"Хочете продовжувати бойову підготовку на наших полігонах – будь ласка. Хочете продовжувати обстріл України з нашої території, це дуже погано, але стріляйте. Однак про вступ білоруської армії у війну навіть не мрійте. Можемо ще надати 20 тисяч тонн боєприпасів, якщо їх знайдемо. Все", – розповів Арестович.

Путін не став би втрачати обличчя

На його думку, Путін і Лукашенко, скоріше за все не торкались питання участі Білорусі у війні, адже Путін не став би втрачати обличчя.

Радник нагадав, що існує стара армійська істина: надавати накази можна лише ті, які будуть виконані. Путін не може постійно нариватися на "ні" Лукашенко – він втрачає авторитет.

"Ти кажеш, що тобі щось потрібно від людини. Вона каже "ні". Так повторюється декілька разів. І хто ти після цього в очах цієї людини і як далі проводити перемовини? Про такі речі запитують один раз. Щонайбільше два. Але сьомий раз запитувати, будеш ти воювати чи ні, це перебір", – вважає він.

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Запрацює білоруський ВПК

Арестович зауважив, що два диктатори скоріше за все мовили про бойову підготовку, про передачу озброєння та військової техніки, а також про спільне його виробництво.

Скоріше за все по повній будуть використовувати білоруський ВПК. В це я вірю. І це навіть згадувалось в офіційних прес-релізах,

– вважає він.

Співрозмовник також припустив, що Путін міг би говорити з Лукашенко про білоруські підприємства глибоко інтегровані з китайськими. Він би хотів їх переінтегрувати у такий спосіб, щоб вони працювали на Росію.

"Або зайти в інші кластери, щоб збалансувати китайську присутність в білоруській економіці російською", – підкреслив він.

На думку, Арестовича Путін взяв з собою міністра оборони Сергєя Шойгу до Білорусі для того, щоб з'ясувати військові питання з Мінськом. Адже в країні знаходиться російське угруповання, можливо воно буде збільшуватись. Також росіяни ймовірно прагнуть залучити у війні озброєння та військову техніку, яка мається на складах в Білорусі.

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