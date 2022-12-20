Про це 24 каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він звернув увагу, що на цій зустрічі був присутній молодший син Лукашенко Колєнька. Мовляв, якщо з Лукашенко щось трапиться, то Колєнька вже готовий його замінити.

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Сувора розмова відбулась віч-на-віч

Піонтковський зазначив, що на офіційній частині зустрічі були присутні, окрім Путіна та Лукашенко, ще чоловіків 20 в солідних костюмах, які обговорювали економічні проблеми та інтеграцію.

В цей час Путін програє війну, може втратити владу і навіть життя, і ось він все кидає і летить до Білорусі обговорювати обсяг взаємної торгівлі. З гордістю вони доповідають одне одному, що в наступному році він досягне 40 мільярдів. В гробу Путін буде бачити ці кошти?

– зауважив він.

Публіцист вважає, що лише одна фраза ведучого заходу пояснила все. Він сказав, що спочатку пройшла зустріч у повному складі делегацій, а потім, коли вони дограли цю виставу, відбулась бесіда Путіна з Лукашенко віч-на-віч, на якій і почалась вже сувора розмова.

"Говорили вони про все теж саме. Вже 30 років Росія від Лукашенко домагається "кохання". А той весь цей час не хоче перетворюватись на секретаря мінського обкому. Але навіть це йому вибачили. Зараз важливо, щоб він направив свої війська проти України", – підкреслив Піонтковський.

Путін не розуміє український народ

За його словами, це путінський "пунктік", адже 15 – 20 тисяч білоруського війська нічого не змінять на фронті. План Путіна: набрати 200 тисяч "мобіків" і кинути їх на другий фронт через Білорусь.

Якщо Путін вирішить це зробити, Лукашенко не зможе йому завадити. Але йому чомусь потрібно, щоб у війні проти України формально взяла участь Білорусь. Він хоче створити могутню коаліцію волелюбних держав,

– наголосив він.

Піонтковський вважає, що Лукашенко пропетляє і не відправить свої війська на війну. Але не тому, що він любить Україну, а, тому що вони можуть повернути зброю проти нього. А що вирішить Путін: вбити його чи ні, залежить від того, до якої міри він засмутиться.

"Дарма Путін заварив цю кашу для себе. Він не розуміє український народ, але й білоруського також не розуміє", – зауважив він.

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Візит Путіна готувався, як справжня спецоперація

На його думку, Путін і Лукашенко могли зустрічатись у якомусь підвалі в Мінську, адже очільник Кремля дуже боявся можливих ударів українських дронів та авіації.

"Особливо після спроби "злочинного вбивства" начальника Генерального штаба Росії Гєрасімова чи то американськими, чи то українськими терористами",

– підкреслив публіцист.

Загалом візит Путіна до Білорусі готувався, як справжня спецоперація. Спочатку він дістався до Санкт-Петербурга. Коли ж вилетів звідти з аеропорту "Пулково", з московського аеропорту "Внуково-3" піднявся літак-дублер, щоб заплутати всіх, в якому саме літаку знаходився диктатор.

Більш того, він зранку направив дві помилкові цілі: спочатку міністра МЗС Сергєя Лаврова, якого зовсім не шкода, а потім міністра оборони Сергєя Шойгу. Лаврова та Шойгу не вбили, ось він і ризикнув тоді вилезти,

– наголосив він.

Піонтковський звернув увагу, що за декілька днів до цієї зустрічі Лукашенко повідомив Путіна, що захворів на грип, і намагався скасувати його візит до Мінська. Але той наполіг. Коли ж Лукашенко, хворий на грип, а може й на ковід, зустрічав очільника Кремля, то накинувся на того, обійняв та поцілував.

"Це не означає, що Лукашенко на стороні України. Він завжди і при усіх розкладах на стороні своєї шкури", – вважає Андрій Піонтковський.

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