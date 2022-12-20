Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он обратил внимание, что на этой встрече присутствовал младший сын Лукашенко Коленка. Мол, если с Лукашенко что-нибудь случится, то Коленька уже готов его заменить.

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Суровый разговор состоялся один на один

Пионтковский отметил, что на официальной части встречи присутствовали, кроме Путина и Лукашенко, еще 20 мужчин в солидных костюмах, которые обсуждали экономические проблемы и интеграцию.

В это время Путин проигрывает войну, может потерять власть и даже жизнь, и вот он все бросает и улетает в Беларусь обсуждать объем взаимной торговли. С гордостью они докладывают друг другу, что в следующем году он достигнет 40 миллиардов. В гробу Путин будет видеть эти средства?

– заметил он.

Публицист считает, что только одна фраза ведущего мероприятия объяснила все. Он сказал, что сначала прошла встреча в полном составе делегаций, а затем, когда они доиграли этот спектакль, состоялась беседа Путина с Лукашенко один на один, на которой и начался уже суровый разговор.

"Говорили они обо всем том же самом. Уже 30 лет Россия от Лукашенко добивается "любви". А тот все это время не хочет превращаться в секретаря минского обкома. Но даже это ему простили. Сейчас важно, чтобы он направил свои войска против Украины", – подчеркнул Пионтковский.

Путин не понимает украинский народ

По его словам, это путинский "пунктик", ведь 15 – 20 тысяч белорусских войск ничего не изменят на фронте. План Путина: набрать 200 тысяч "мобиков" и бросить их на второй фронт через Белоруссию.

Если Путин решит это сделать, то Лукашенко не сможет ему помешать. Но ему почему-то нужно, чтобы в войне против Украины формально участвовала Беларусь. Он хочет создать мощную коалицию свободолюбивых государств,

– подчеркнул он.

Пионтковский считает, что Лукашенко пропетляет и не отправит свои войска на войну. Но не потому, что он любит Украину, а потому, что они могут повернуть оружие против него. А что решит Путин: убить его или нет, зависит от того, до какой степени он расстроится.

"Зря Путин заварил эту кашу для себя. Он не понимает украинский народ, но и белорусского тоже не понимает", – заметил он.

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Визит Путина готовился как настоящая спецоперация

По его мнению, Путин и Лукашенко могли встречаться в каком-нибудь подвале в Минске, ведь глава Кремля очень боялся возможных ударов украинских дронов и авиации.

"Особенно после попытки "преступного убийства" начальника Генерального штаба России Герасимова или американскими, или украинскими террористами",

– подчеркнул публицист.

В целом визит Путина в Беларусь готовился как настоящая спецоперация. Сначала он добрался до Санкт-Петербурга. Когда же вылетел оттуда из аэропорта "Пулково", из московского аэропорта "Внуково-3" поднялся самолет-дублер, чтобы запутать всех, в каком именно самолете находился диктатор.

Более того, он с утра направил две ложные цели: сначала министра МИД Сергея Лаврова, которого совсем не жалко, а затем министра обороны Сергея Шойгу. Лаврова и Шойгу не убили, вот он и рискнул тогда вылезти,

– подчеркнул он.

Пионтковский обратил внимание, что за несколько дней до этой встречи Лукашенко сообщил Путину, что заболел гриппом, и пытался отменить его визит в Минск. Но тот настоял. Когда же Лукашенко, больной гриппом, а может и ковидом, встречал главу Кремля, то набросился на того, обнял и поцеловал.

"Это не значит, что Лукашенко на стороне Украины. Он всегда и при всех раскладах на стороне своей шкуры", – считает Андрей Пионтковский.

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