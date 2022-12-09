Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Так он прокомментировал недавнее неадекватное выступление Путина за бокалом шампанского.

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Действительно ли Путин болен

Пионтковский отмечает, что он не медик. Потому о физиологических проблемах Путина не может говорить. Но очевидно, что психическое состояние диктатора ухудшается.

По его словам, диктатор чуть ли не впервые появился на публике пьяненьким. Это свидетельствует о серьезном стрессе, который он переживает.

Особенно странно было его поведение, когда он с бокалом шампанского в руке обсуждал уничтожение украинской энергетической инфраструктуры,

– считает Пионтковский.

Это поведение совсем не сочетается с его прежним образом так называемого "холоднокровного мачо". Сейчас Путин находится в состоянии рассеянности и стресса. Он понимает, какие последствия будут от военного поражения, к которому все близится.

Война уже проиграна, а окружение пытается спастись

Пионтковский отмечает, что в России уже не осталось человека, не понимающего, что война проиграна. Это осознает и окружение Путина, которое пытается сохранить власть, собственность и жизнь в стране, которая терпит военное поражение.

Эта ситуация действительно угрожает Путину. Ведь без него окружение еще сможет хоть как-то сохранить привилегии. Для них вполне приемлемо осуществить капитуляцию, свалив все на российского диктатора.

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По мнению Пионтковского, Соединенные Штаты могли бы помочь Украине ускорить поражение России. Но они все же придерживают решающий пакет вооружения со значительно более мощным оружием, которое позволило бы ВСУ быстро решить все вопросы.

Они хотели бы добиться добровольного ухода путинской верхушки. Ведь боятся обрушения всей этой системы власти, чтобы не начались неуправляемые процессы,

– рассказал Пионтковский.

Действительно ли Путин болен