Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 канал. Таким образом Россия оставляет миллионы украинцев без коммуникаций.

Важно "Ядерные силы России в продвинутом состоянии": Путин оценил возможность применения ядерного оружия

Путин заговорил о причине ударов по энергетике Украины

Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто взорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвел воду в Донецк?

– заявил российский диктатор.

Путин запел, что неподача воды в миллионный город – это якобы "акт геноцида".

"Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчание полное. Стоит нам только шевельнуться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи", – добавил российский президент.

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