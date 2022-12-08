Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал. Таким чином, Росія залишає мільйони українців без комунікацій.

Важливо "Ядерні сили Росії у просунутому стані": Путін оцінив можливість застосування ядерної зброї

Путін заговорив про причину ударів по енергетиці України

Зараз багато галасу стосовно наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми робимо це. Але хто почав? Хто вдарив по Кримському мосту, хто підірвав ЛЕП з АЕС Курська, хто не підвів воду в Донецьк?

– заявив російський диктатор.

Путін заспівав, що неподання води в мільйонне місто – це буцімто "акт геноциду".

"Ніхто ніде словом про це не обмовився. Взагалі мовчанка повна. Варто нам тільки поворухнутися, щось зробити у відповідь – шум, гам, тріск на весь Всесвіт. Це не буде нам заважати виконувати бойові завдання", – додав російський президент.

Масовані ракетні атаки по Україні