Після певного проміжку часу відносного "затишшя" російський диктатор повернувся в інформаційне поле з ядерним шантажем. Владімір Путін "запевнив", що Росія запустить ядерні ракети лише у відповідь на ядерний удар по ній. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ,

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Чи є загроза "ядерної зими"

За словами Путіна, Росія ніколи першою не застосує ядерну зброю і другою також. Однак ймовірність наближення ядерної війни з кожним днем зростає.

Можливості завдання ядерного удару по нашій території дуже обмежені. Одначе ми розглядаємо нашу ядерну зброю як інструменти захисту для зустрічного удару. Тобто коли по нас завдають удар – ми завдаємо у відповідь,

– сказав диктатор ворожої держави.

Окрім того, неадекватний кремлівський лідер переконаний, що американська ядерна зброя у великій кількості розташована на території європейських держав, а щодо Росії регулярно проявляється "русофобія". За словами Путіна його державі взагалі "не властиві" ядерні погрози та риторика, а про це "почали говорити першими" країни Заходу.

Водночас глава ворожої держави сказав, що уже зовсім на голову не налазить. Під час своєї промови він підкреслив, що ядерний арсенал Росії з технологічної точки зору "більш просунутий та розвинений", аніж будь-якої іншої країни.



Під час виступу Путін сказав, чи застосує ядерну зброю / Скриншот з російських ЗМІ

"Гарант" ядерної безпеки – держава-терорист

Скільки б Кремль не розповідав про те, що країни Європи чи Сполучені Штати хочуть натиснути на червону кнопку, однак насправді лише Росія є тою терористичною державою, яка погрожує світу ядерними боєголовками.

У річницю підписання Будапештського меморандуму – тобто у день, коли Україна відмовилась від ядерних потужностей – в Офісі Президента зробили важливу заяву. Там констатували, що наша держава у 1994 році отримала "гарантії безпеки" від країни, яка потім виявилася терористичною.