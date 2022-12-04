Таку думку 24 каналу висловив голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. Раніше повідомлялось про те, що Данілов надіється на позбавлення Росії ядерки після війни.

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Путін не змінить політику

Латушко розповів, що Путін не змінить свою політику лише від слів Заходу. Мовиться не про застосування ядерної зброї, а про загрозу силою, створення міцнішого важеля впливу на Україну, українське суспільство в інтересах Росії сісти за стіл перемовин і відмовитись від частини територій.

Цей елемент погрози силою важливий. З точки зору реальної військової операції – це інша справа. Це ми побачимо, коли буде формуватись угруповання російських військ,

– зазначив голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі.

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Погроза силою

Він продовжив, що формування такого угруповання можливе на Католицьке Різдво, коли вся Європа відпочиває. Однак це дуже легко можна простежити за ешелонами за допомогою космічною розвідкою. Інші джерела говорять про кінець лютого – початок березня.

"Нині є інструменти створення погроз силою. Я ще в жовтні говорив, що потрібно дати жорсткий сигнал Лукашенку, такий як і Путіну. Якщо він допустить розміщення ядерної зброї в Білорусі, він стане військовою ціллю", – зауважив Латушко.

За його словами, Лукашенка не треба боятись, у нього немає ядерної зброї. Правильно сказав міністр закордонних справ Естонії, що найжорсткішими санкціями проти Росії є знищення режиму Лукашенка. Це черговий крок і до дестабілізації ситуації в Росії, де побачать, що і в Білорусі не все так однозначно.

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