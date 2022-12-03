Цю інформацію повідомив радник глави Офісу Президента ввечері цього ж дня. Він пояснив, у чому їх будуть судити разом.
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Що сказав Подоляк про зустріч Лукашенка та Шойгу
Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами. Сьогоднішня (3 грудня – 24 канал) зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей,
– заявив радник Андрія Єрмака.
Він також пояснив, що пом'якшити їхню відповідальність можуть:
- явка з повинною;
- та викривальні покази.
Що наговорили Лукашенко Шойгу
- Александр Лукашенко та Сєргєй Шойгу зустрілись 3 грудня в Білорусі. Лукашенко лякав війною "до останнього чи то українця, чи то там поляка, чи ще найманців". Бо нібито Україна "хоче продовжити" війну.
- Також він говори, що нібито армія Росії та Білорусі готова "відбити будь-яку агресію". Проте він не сказав, про "агресію" з якої саме країни мовиться.
- Окрім того, самопроголошений диктатор пояснив, що нібито керівництво України "не готове" до переговорів із Росією.
- Лукашенко також бідкався, що міноборони Білорусії та Росії "реалізовують домовленості президентів у військовій сфері". Мовляв, вони з Росією "не діляться". Детальніше про злочинні заяви Лукашенка читайте тут.