Цю інформацію повідомив радник глави Офісу Президента ввечері цього ж дня. Він пояснив, у чому їх будуть судити разом.

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Що сказав Подоляк про зустріч Лукашенка та Шойгу

Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами. Сьогоднішня (3 грудня – 24 канал) зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей,

– заявив радник Андрія Єрмака.

Він також пояснив, що пом'якшити їхню відповідальність можуть:

явка з повинною;

та викривальні покази.

Важливо! Перед цим 3 грудня Сєргєй Шойгу та його білоруський колега Віктор Хренін підписали договір про "військове співробітництво".

Що наговорили Лукашенко Шойгу