Эту информацию сообщил советник главы Офиса Президента вечером того же дня. Он объяснил, почему их будут судить вместе.
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Что сказал Подоляк о встрече Лукашенко и Шойгу
Кремль не теряет надежды разделить ряд подсудимых со своими белорусскими партнерами. Сегодняшняя (3 декабря – 24 канал) встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей,
– заявил советник Андрея Ермака.
Он также пояснил, что смягчить их ответственность могут:
- явка с повинной;
- и разоблачительные показы.
Что наговорили Лукашенко Шойгу
- Александр Лукашенко и Сергей Шойгу встретились 3 декабря в Беларуси. Лукашенко пугал войной "до последнего то ли украинца, то ли там поляка, то ли еще наемников". Потому что якобы Украина "хочет продолжить" войну.
- Также он говорил, что якобы армия России и Белоруссии готова "отразить любую агрессию". Однако он не сказал, об "агрессии" из какой именно страны говорится.
- Кроме того, самопровозглашенный диктатор объяснил, что якобы руководство Украины "не готово" к переговорам с Россией.
- Лукашенко также сетовал, что минобороны Белоруссии и России "реализуют договоренности президентов в военной сфере". Мол, они с Россией "не делятся". Подробнее о преступных заявлениях Лукашенко читайте здесь.