Эту информацию сообщил советник главы Офиса Президента вечером того же дня. Он объяснил, почему их будут судить вместе.

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Что сказал Подоляк о встрече Лукашенко и Шойгу

Кремль не теряет надежды разделить ряд подсудимых со своими белорусскими партнерами. Сегодняшняя (3 декабря – 24 канал) встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей,

– заявил советник Андрея Ермака.

Он также пояснил, что смягчить их ответственность могут:

явка с повинной;

и разоблачительные показы.

Важно! Перед этим 3 декабря Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали договор о "военном сотрудничестве".

Что наговорили Лукашенко Шойгу