Відповідну інформацію повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Вони розповіли також, що посадовці ворожих країн нібито готуються "відбити будь-яку агресію". Проте всьому світу досі невідомо, хто погрожує Росії та Білорусі.

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Про що говорили Шойгу та Лукашенко

У своєму пропагандистському стилі Лукашенко заявив, мовляв, вони з росіянами "не діляться".

Тут ніхто не ділиться: ми як єдине угруповання, єдина армія сьогодні готуємось. Усі про це знають довкола. Ми цього не ховали. Та й у сучасному світі сховати це неможливо,

– підспівував Лукашенко Шойгу.

Звісно, від світу важко приховати, що Лукашенко вже давно не президент, а Росія використовує Білорусь як плацдарм для агресії проти України.

Лукашенко говорив про війну та поляків

Лукашенко заявив нібито зустріч з Шойгу стала "продовженням розмови з Путіним" про "захист територіальної цілісності Білорусії та Росії".

У своєму абсурдному стилі самопроголошений президент Білорусі сказав, що нібито:

"військовослужбовці білорусько-російського угруповання проходять підготовку як єдина армія;

міноборони Білорусії та Росії реалізовують домовленості президентів у військовій сфері;

керівництво України "не готове" до переговорів із Росією".

Ба більше, Лукашенко заявив, що нібито Україна "хоче продовжити" війну. Саме тому "спеціальна операція" не зупиниться.

Цікаво, звісно, як посіпака Путіна боїться назвати війну війною, адже в Росії Путін заборонив так казати, а Білорусь вже давно "танцює" під дудку російського диктатора.

Якщо вони "хочуть" воювати до останнього чи то українця, чи то там поляка, чи ще найманців, ну, це їхня справа, це їхнє право,

– цинічно сказав поплічник Путіна.

Вкінці своїх бридких підлизувань Александр Лукашенко заявив до Шойгу, що нібито Білорусь готова виконати свої "зобов'язання у межах наявних домовленостей із Росією".

Варто зауважити! Шойгу в Білорусі 3 грудня підписав договір про "військове співробітництво". Документ підписав і його білоруський колега Віктор Хренін.

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