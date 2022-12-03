Командувач Об’єднаних сил Збройних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що у випадку агресивних дій противника з Півночі – реагування ЗСУ буде миттєвим.
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За його словами, наразі ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. Але, на території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ.
Ми постійно відслідковуємо цю ситуацію, і готуємо наші сили до адекватного реагування. Наразі загрози з боку Білорусі ще немає,
– зазначив Наєв.
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Та пояснив, що робота, яка проводиться наразі, має підвищити стійкість оборони та адекватність реагування на зростання цієї загрози.
Тож, у випадку зростання воєнної загрози, в залежності від її кількісного і якісного складу, передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить Генеральний штаб Збройних Сил України.
Загроза нового наступу з Білорусі: останні новини
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- За оцінками різних фахівців, наразі на території Білорусі немає жодних ознак формування ударного угруповання. Попри це, процес його формування може початися і найближчим часом, і через кілька місяців тощо. Тому за цією ситуацією потрібно ретельно стежити.
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