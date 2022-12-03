Ці плани опублікували російські ЗМІ, які називають себе опозиційними, повідомляє 24 канал. У них йдеться про наступ на 2 напрямки.

Зверніть увагу Путін кличе Лукашенка "на килим": чи можуть вони узгодити наступ білорусів на Україну

Самовбивчий план ворогів

Як відзначають росЗМІ, більшість російських військ із Херсона після поразки перевели до Білорусі. Ще від літа в інформаційному просторі говорили про плани наступу з Білорусі одразу на 2 напрямки – спершу окупанти хочуть захопити Луцьк та Львів, аби перекрити шляхи постачання зброї для України, а потім почати наступ на Київ, аби примусити українську владу до капітуляції. Для реалізації цього Кремль планує зосередити значну кількість військ в Білорусі, яка зараз фактично в розпорядженні Росії, хоч і Лукашенко намагається уникнути прямого вступу у війну.

Російські ЗМІ говорять про те, що план із зосередженням військ у Білорусі зараз реалізовують, посилаючись на слова окупанта, з яким вони поспілкувалися. Той каже, що нібито планується зосередження 300 тисяч військових, які уже у грудні буцімто підуть у наступ, як тільки замерзне земля. Та все ж, варто пам'ятати, що це слова окупанта.

Цей же окупант, якого ЗМІ називає "своїм джерелом", каже, що російська розвідка цілком розуміє, що у випадку наступу їх чекає "гарячий прийом", адже Україна не тільки замінувала прикордонну територію, але й перекрила дороги та вирила рови. Тому навіть той же окупант визнає, що в таких умовах наступати – самогубство, а окупанти не дійдуть ні до Луцька, ні до Львова, ні до Києва. Однак, вочевидь, цей план Путіну подають як дуже надійний бліцкриг, хоча такий же план у лютому цього року з тріском провалився.

Однак експерти переконані, що реалізація цього плану майже неможлива з кількох причин:

у Білорусі немає такого угруповання військ, яке б могло провернути таку операцію, а одними російськими чи білоруськими мобілізованими не впоратися;

сам Лукашенко не хоче прямого вступу у війну й всіляко намагається від цього відкупитися;

Та й українці вже довели, що є незламним народом, тому всі плани окупантів будуть перекреслені.

На тлі усіх факторів ті ж експерти відзначають, що Кремль зараз просто намагається підтримувати видимість підготовки реалізації цього плану, аби ситуація залишалася напруженою, а питання наступу з Білорусі й далі висіло у повітрі.

Тим часом Росія говорить про "наступ Польщі"

Днями директор російської служби зовнішньої розвідки Наришкін в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ заявив, що буцімто Польща готує "референдуми" на Заході України. Приводом для цього нібито має стати Волинська трагедія, через яку буцімто Варшава планує висунути претензії Києву й почати "наступ".

Варто відзначити, що з Росії це вже не перша маразматична заява зі звинуваченням Польщі в нібито підготовці до анексії українських територій. Пропагандисти активно створюють фейки про відносини України та Польщі й особливо активізувалися після падіння ракет на території сусідньої країни.

Це все звучить жалюгідно на тлі оголошення анексій 4 українських областей та анексії Криму в 2014 році. Так само це звучить жахливо на тлі постійних обстрілів, ракетних ударів та воєнних злочинів Росії проти українського народу.