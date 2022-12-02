Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, Лукашенко намагається всілякими способами уникнути участі білоруських військ у війні проти України. Однак можна припустити, що на зустрічі диктатори обговорюватимуть військову співпрацю.
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Зараз головна мета Лукашенка – переорієнтувати білоруську економіку. Після початку повномасштабної війни багато ринків збуту для нього закрилися. Тому він намагається посилити співпрацю з Росією.
Про що можуть говорити Путін та Лукашенко
Ступак нагадав, що наразі і Генеральний штаб ЗСУ, і українська розвідка повідомляють, що в Білорусі наразі немає ударного угруповання, щоб почати новий наступ на Україну. Загроза вторгнення залишається низькою.
Цілком ймовірно, що обидва диктатори можуть обговорювати питання постачання з Білорусі до Росії важкого озброєння, боєприпасів. Такі процеси активно тривають. До прикладу, влітку українські військові збили гелікоптер ПВК "Вагнера", який раніше передали з Білорусі.
Ступак визнає, що в Лукашенка є певний талант. Він примудряється випрошувати в Росії те, що йому треба, а потім не виконувати обіцянки.
Це талант. Без перебільшення. Людина вміє випросити те, що треба, і натомість багато пообіцяти. Потім він не виконує цього, але приходить знову щось просити, і навіть не червоніє,
– вважає Ступак.
Про що можуть говорити Путін та Лукашенко на новій зустрічі – думка Ступака: дивіться відео
Що відомо про загрозу наступу з Білорусі
- Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що загроза наступу з Білорусі буде існувати завжди. Однак наразі там немає жодних ознак формування ударного угруповання.
- Попри це, процес його формування може початися і найближчим часом, і через кілька місяців тощо. Тому за цією ситуацією потрібно ретельно стежити.
- В американському Інституті Лансінга взагалі вважають, що Путін хоче ліквідувати Лукашенка. Російський диктатор прагне встановити контроль в Білорусі і використати війська проти України.