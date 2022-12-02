Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, Лукашенко пытается всяческими способами избежать участия белорусских войск в войне против Украины. Однако можно предположить, что на встрече диктаторы будут обсуждать военное сотрудничество.

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Сейчас главная цель Лукашенко – переориентировать белорусскую экономику. После начала полномасштабной войны многие рынки сбыта для него закрылись. Поэтому он пытается усилить сотрудничество с Россией.

О чем могут говорить Путин и Лукашенко

Ступак напомнил, что и Генеральный штаб ВСУ, и украинская разведка сообщают, что в Беларуси пока нет ударной группировки, чтобы начать новое наступление на Украину. Угроза вторжения остается низкой.

По всей вероятности, оба диктатора могут обсуждать вопросы поставки из Беларуси в Россию тяжелого вооружения, боеприпасов. Такие процессы активно продолжаются. К примеру, летом украинские военные сбили вертолет ППК "Вагнера", ранее переданный из Беларуси.

Ступак признает, что у Лукашенко есть определенный талант. Он умудряется выпрашивать у России то, что ему нужно, а потом не выполнять обещания.

Это талант. Без преувеличения. Человек умеет выпросить то, что нужно, и многое пообещать. Затем он не выполняет этого, но приходит снова что-то просить, и даже не краснеет,

– считает Ступак.

О чем могут говорить Путин и Лукашенко на новой встрече – мнение Ступака: смотрите видео

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