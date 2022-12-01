Это заявление выдал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Мол, действия пограничных стран НАТО свидетельствуют о "подготовке к ведению военных действий против Беларуси". Специалисты американского Института войны проанализировали, что российские источники переформулировали эти комментарии, чтобы давить на белорусских официальных лиц для поддержки войны.

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Как россияне извратили заявление

Комментарии Хренина были о нескольких возможных типах военных операций. Однако российские СМИ извратили, мол, в его заявление прямо говорит, что НАТО готовится к наступательным операциям на восточном направлении, что является бессмысленным обвинением.

Вероятно, заявление Хренина было о военной деятельности НАТО на границах с Беларусью в поддержку информационной операции, направленной на закрепление украинских сил на границе с Беларусью в ответ на угрозы Беларуси.

Россия продолжает давить на Беларусь

Аналитики ISW ранее предполагали, что Беларусь вряд ли вступит в войну. Российские источники подали комментарии Хренина как более подстрекающие, чтобы поддержать информационную операцию о вступлении Беларуси в войну. Также хотели создать более эскалационные информационные условия, которые могут усилить давление на белорусские власти.

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