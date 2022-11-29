Потенциальная угроза повторного нападения с Севера существует всегда – к тому же Россия в последнее время опрокидывает все больше группировок на территории государства, которым руководит Лукашенко. Однако западные эксперты убеждены, что целью развертывания военных мощностей, вероятно, является "информационная операция", а не создание реальной угрозы.

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Путин не готовится к повторному вторжению

Как отмечает Институт по изучению войны, такие действия нацелены на Украину и Запад, чтобы ввести всех в заблуждение, а реальная угроза очень маловероятна. Кроме того, там сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла немало своих командиров, поэтому ей нужен "контингент", который проводил бы военную подготовку мобилизованных.

Эти пункты дислокации (россиян на территории Беларуси – 24 канал), вероятно, поддерживают усилия России по военным учениям, а не реальную подготовку к повторному вторжению из Беларуси,

– написали в ISW.

Также в Институте упомянули сообщения Украинского Генштаба от 28 ноября, который заверил всех, что признаков формирования наступательных групп вблизи украинско-белорусской границы нет.

Обратите внимание! Кремлю выгодно распространять информацию о повторном вторжении с Севера, чтобы зафиксировать украинскую армию вокруг Киева. В таком случае военный потенциал Вооруженных Сил нельзя будет применить на Юге и Востоке – и это играет на руку Путину.

Почему Россия не будет наступать повторно со стороны Беларуси

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко убежден, что повторное наступление российских оккупантов с северной стороны закончится для них полным фиаско. По его словам, у захватчиков нет возможности снабжать каждое подразделение техникой и должным образом подготовить солдат к атаке.

Кроме того, в Главном управлении разведки Украины констатировали ранее, что до конца ноября повторного наступления точно не будет. Такая информация является "вбросами" и направлена она на то, чтобы Киев перебрасывал части военных подразделений на границу с Беларусью.

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