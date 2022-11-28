Так, во время одного из недавних "общих мероприятий" представителей кафиров попросили корректно произносить название страны, в которую они приехали.

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Объяснили, что название страны Белоруссия, а не "Белоруссия".

Наше государство называется не Беларусь, а Республика Беларусь. Президент неоднократно обращал на это внимание. Прошу и вашим коллегам из России это передать,

– заявили на заседании.

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Есть ли угроза из Беларуси: последние новости

Беларусь от 24 февраля является соучастником войны против Украины, однако непосредственного участия не принимает. Впрочем, Путин прилагает максимум усилий, чтобы вовлечь Беларусь в сухопутные бои. Российский оппозиционер Марк Фейгин убежден, что даже с участием белорусской армии россияне не получают никаких гарантий успеха, но без нее они просто обречены на провал.

Разведка не фиксирует намерений белорусов нападать в ближайшее время. Кстати, такие фейки выгодны России. Подобные ИПСО сеют панику среди украинцев, могут дезориентировать украинские войска, заставить опрокинуть силы из других направлений.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что россиянам не удастся собрать необходимое количество личного состава в ближайшие месяцы, чтобы наступать из Беларуси. Более того, накопить 100 000 группировки – это вообще план, который Россия не сможет реализовать . Кроме того, у нее заканчивается вооружение.

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