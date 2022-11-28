Так, під час одного із нещодавніх "спільних заходів" представників окупантів попросили коректно вимовляти назву країни, до якої вони приїхали.

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Пояснили, що назва країни Білорусь, а не "Білорусія".

Наша держава називається не Білорусія, а Республіка Білорусь. Президент неодноразово звертав на це увагу. Прошу і вашим колегам з Росії це передати,

– заявили на засіданні.

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Чи є загроза з Білорусі: останні новини

Білорусь від 24 лютого є співучасником війні проти України, однак безпосередньої участі не бере. Втім, Путін докладає максимум зусиль, аби втягнути Білорусь у сухопутні бої. Російський опозиціонер Марк Фейгін переконаний, що навіть з участю білоруської армії росіяни не отримують жодних гарантій успіху, але без неї – вони просто приречені на провал.

Розвідка не фіксує намірів білорусів нападати найближчим часом. До речі, такі фейки вигідні для Росії. Подібні ІПСО сіють паніку серед українців, можуть дезорієнтувати українські війська, змусити перекинути сили з інших напрямків.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що росіянам не вдасться зібрати необхідну кількість особового складу найближчими місяцями, аби наступати з Білорусі. Ба більше, накопичити 100 000 угрупування – це взагалі план, який Росія не зможе реалізувати. Крім того, у неї закінчується озброєння.

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