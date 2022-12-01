Цю заяву видав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Мовляв, дії прикордонних країн НАТО свідчать про "підготовку до ведення військових дій проти Білорусі". Фахівці американського Інституту війни проаналізували, що російські джерела переформулювали ці коментарі, аби тиснути на білоруських офіційних осіб для підтримки війни.

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Як росіяни перекрутили заяву

Коментарі Хреніна були про кілька можливих типів військових операцій. Однак російські ЗМІ перекрутили, мовляв, в його заява прямо каже, що НАТО готується до наступальних операцій на східному напрямку, що є безглуздим звинуваченням.

Ймовірно, заява Хреніна була про військову діяльність НАТО на кордонах з Білоруссю на підтримку інформаційної операції, спрямованої на закріплення українських сил на кордоні у відповідь на загрози Білорусі.

Росія продовжує тиснути на Білорусь

Аналітики ISW раніше припускали, що Білорусь навряд чи вступить у війну. Російські джерела ж подали коментарі Хреніна як більш підбурливі, аби підтримати інформаційну операцію про вступ Білорусі у війну. Також хотіли створити більш ескалаційні інформаційні умови, які можуть посилити тиск на білоруську владу.

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