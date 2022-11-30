Таку заяву видав директор російської служби зовнішньої розвідки Наришкін в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ, передає 24 канал. Каже, буцімто Польща готує "референдуми" на Заході України. Нових казок, схоже, розвідник не вигадав, тому керується аналогією дій росіян на окупованих територіях.

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Росія розповідає, що Дуда надумав захопити Захід України

Наришкін стверджує, мовляв, польське керівництво хоче обґрунтувати якісь "претензії на українські землі". Очевидно, що такі "претензії" мають хіба кремлівські загарбники, яким догоджає Наришкін. Ба більше, чиновник розповідає, нібито вказівку підготувати "претензії" дав сам президент Польщі Анджей Дуда. Мовляв, профільні служби вже працюють.

Далі Наришкін заявив, що польські спецслужби "злили" українським ЗМІ відомості про нібито підготовку у Львівській області плебісциту на тему приєднання до Польщі.

Довідково! Плебісцит – це всенародне голосування з питання державної приналежності певної території або політичної долі держави. Іншими словами – це референдум.

Точка відліку – "Волинська різня"

Наришкін каже, начебто "точка відліку" у архівних дослідженнях – Волинська трагедія 1943 року, яку він називає різнею. Йому ввижається, начебто у Варшаві впевнені, що наявних у держархівах відомостей достатньо, щоб висунути Києву вагомі "реституційні вимоги".

Про які вимоги, точки відліку та архівні дослідження розказує Наришкін, – достеменно невідомо. Втім, у традиційному російському стилі він вже встиг "попередити Польщу" про "наслідки". Ймовірно, Москва намірилась "визволяти" вже й західні області України. Насамкінець розвідник ще говорив про якісь "зіткнення польських та українських націоналістів" та став вчити поляків історії.

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